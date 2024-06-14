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فريق التحرير

14 يونيو 2024

توقع وصول النمو غير النفطي لـ3.5 % في 2024.. إشادات واسعة من “النقد الدولي” بالاقتصاد السعودي

اقتصاد
توقع وصول النمو غير النفطي لـ3.5 % في 2024.. إشادات واسعة من “النقد الدولي” بالاقتصاد السعودي

أشاد خبراء صندوق النقد الدولي، بالتحول الاقتصادي غير المسبوق الذي تشهده السعودية حيث أحرزت تقدما كبيرا في الوقت الحالي، وذلك بحسب البيان الصادر في ختام بعثة مشاورات المادة الرابعة لعام 2024.

وتوقع صندوق النقد الدولي، بلوغ النمو غير النفطي في السعودية نحو 3,5% في عام 2024، حيث أن السياسات الاقتصادية الكلية الاحترازية والتغيرات التي أحدثت تحولات بالمملكة ساعدت على إعطاء دفعة للنمو غير النفطي.

وسجَّل معدل البطالة انخفاضات تاريخية ففي عام 2023، أضاف الاقتصاد السعودي أكثر من مليون وظيفة جديدة، في القطاع الخاص بصفة أساسية، كما انخفض معدل البطالة الكلي بين السعوديين إلى 7,7% في الربع الأخير من عام 2023، مقتربا من بلوغ هدف 7% المحدد في رؤية السعودية 2030.

وأوضح أن الجهاز المصرفي السعودي لايزال على مسار قوي، حيث تتسم مؤشرات أداء البنوك بالقوة، مع تجاوز نسبة كفاية رأس المال 20%، مع ارتفاع معدلات الربحية والسيولة، وانخفاض مستوى القروض المتعثرة.

فيما رحب البنك المركزي السعودي، بتأكيد خبراء صندوق النقد الدولي بشأن مشاورات المادة الرابعة مع حكومة المملكة للعام 2024م على قوة ومتانة نظام المملكة المصرفي، وجهود البنك المستمرة لتحديث الأطر التنظيمية والرقابية للنظام المصرفي، بما يساهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل.

 

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