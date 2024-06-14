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فريق التحرير

14 يونيو 2024

إحالة 11 مؤثرًا بمنصات التواصل للجهات المختصة لمخالفتهم إعلانات جمع التبرعات

محليات
إحالة 11 مؤثرًا بمنصات التواصل للجهات المختصة لمخالفتهم إعلانات جمع التبرعات المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

أعلن المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، اليوم الجمعة، إحالة 11 مؤثرًا إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وقام هؤلاء بالإعلان عن تبرعات لجمعيات أهلية دون التوضيح أن ما يتم عرضه عبارة عن مادة إعلانية أو دعائية، مدفوعة أو غير مدفوعة، وفقًا لما ورد في الشروط والضوابط الخاصة بترخيص تقديم الأفراد للمحتوى الإعلاني عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وأضاف المركز، إلى أنه أحال المؤثرين المرصودين إلى الجهات المختصة.

يُذكر أن المركز أطلق حديثًا خدمة “تبرع بأمان” التي تمكن المتبرع من التحقق من حصول المنظمات غير الربحية على التراخيص اللازمة لجمع التبرعات، تمكنه من الاطلاع على تفاصيل حملات جمع التبرع.

 

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