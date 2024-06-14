بمشاركة متطوعين لأول مرة.. “البيئة” تستكمل تجهيز أسواق النفع العام بالخرج لعيد الأضحى

استكمل مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الخرج استعداداته لعيد الأضحى المبارك، حيث يأتي ذلك في ظل مشاركة مجموعةٌ من الموظفين والطلاب المتطوعين والمسجلين لأول مرة في المنصة الوطنية للعمل التطوعي في عملية تنظيم واستقبال زوار سوق الأغنام والمسالخ خلال موسم عيد الأضحى المبارك.

وأعلن المكتب تجهيز أسواق النفع العام وتكثيف الرقابة الصحية والاشتراطات على المسالخ بالخرج و مركز الهياثم.

ومن جانبه قال مدير مكتب البيئة والمياه والزراعة المهندس خالد بن مبارك الدوسري، إن خطة العمل خلال عيد الأضحى شملت الإشراف على مهام الإدارة الصحية داخل المسالخ، وتكليف أكثر من 20 مراقباً ومشرفاً، وتجهيز مواقع بيع الأضاحي بمحافظة الخرج ومركز الهياثم، ومتابعة أعمال الرقابة في سوق الخضار المركزي ووفرة المنتجات.

وشدد على الحرص على تكثيف الرقابة على المسالخ والتي تشهد زحاماً خلال أيام عيد الأضحى، كما جرى تخصيص أطباء بيطريين ومراقبين صحيين لمتابعة ومنع الذبح العشوائي في الأحواض والشوارع.