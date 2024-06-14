الوصول لمليار مستمع.. 500 ألف باركود رقمي لترجمة خطبة عرفات

كثفت رئاسة الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي استعدادتها لترجمة خطبة عرفات والتي سيلقيها غدا السبت فضيلة الشيخ الدكتور ماهر المعيقلي إمام وخطيب المسجد الحرام.

واستعدت رئاسة الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي بأكبر خطة لترجمة الخطبة لاستهداف مليار مستمع، حيث تم توزيع ٥٠٠ ألف باركود رقمي لترجمة عرفات لضيوف الرحمن للانتفاع بفضائلها عالميا.

وحث رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي منسوبي الرئاسة الدينية على مضاعفة الجهود والقطاعات الدينية المعنية بتكثيف الجهود لإيصال رسالة خطبة عرفات مترجمة بأكثر من ٢٠ لغة عالمية.