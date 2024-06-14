“إعلاميون” تواكب موسم الحج

ناصر بن فالح الغربي الأمين العام لجمعية “إعلاميون”

تواصل جمعية “إعلاميون” مواكبتها السنوية لموسم الحج إعلاميًا عبر منصاتها على شبكات التواصل الاجتماعي إيمانًا بدورها الإعلامي والوطني،حيث تبرز الجمعية جهود السعودية في خدمة ضيوف الرحمن القادمين لتأدية فريضة الحج عبر الفيديوهات والصور والإنفوجرفيك.

وتعمل جمعية “إعلاميون” منذ انطلاقتها عام 2000 على التغطية الإعلامية لموسم الحج، إضافة إلى مشاركة العديد من أعضائها كل موسم التغطية الإعلامية وخدمة ضيوف الرحمن من خلال جهاتهم الرسمية.

والجمعية منذ إشهارها عام 2000 كملتقى إعلامي وحتى صدور قرار الموافقة على تأسيسها كجميعة إعلامية من مقام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عام 2018 وحتى هذه اللحظة، وهي لا تألو جهداً في إظهار وإبراز ما تقدمه قيادتنا الرشيدة ووطننا الغالي ممثلًا في جميع القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية التي تعمل في كل موسم حج على تقديم خدمات جليلة وكبيرة لتوفير الراحة لضيوف الرحمن في كل عام.

والمملكة العربية السعودية، منذ تأسيسها على يد الملك عبدالعزيز ومن بعده أبناءه البررة، لا تدخر جهدًا في العناية بالحرمين الشريفين وزوارهما وتبذل الغالي والنفيس في خدمة ضيوف الرحمن حتى يومنا الحاضر.

إن جمعية “إعلاميون” تعمل على إظهار هذه الخدمات المقدمة من جميع القطاعات المشاركة في مواسم الحج سواء الصحية أو الأمنية أو الايوائية وغيرها من الخدمات التي تقدم وكذلك التنظيم الذي شهدته المشاعر المقدسة والسهولة والسلاسة في حركة المركبات والحافلات في المشاعر.

ولا تألو حكومة هذه البلاد المباركة جهداً في العناية بالحرمين الشريفين وخدمة ضيوف الرحمن تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس الوزراء وهذا ما تؤكده الصور المشرفة التي تظهر في المنابر العالمية لتلك الخدمات والراحة المقدمة للحجاج لإتمام حجهم بكل يسر وطمأنينة.