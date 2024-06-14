“إعلاميون” تواكب موسم الحج

تابعنا:
جدول الأحداث
  • الكل
  • فعاليات
  • معارض
أهلاً بكم
تابعنا:
  • الكل
  • فعاليات
  • معارض
  • 25 - 27
    يونيو - يونيو

    معرض الخدمات اللوجستيه

    12:00
  • 10 - 11
    يوليو - يوليو

    المعرض الدولي للمركبات الكهربائية وتكنولوجيا التنقل

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي للأخشاب والمكائن

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    ليرن

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    هدايـات القرآن في بناء الإنسـان

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    معـرض الصناعـات العربية والخليجيـة

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    البنية التحتية والمدن الذكية

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    معرض الميـاه العالمي

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض الســعودي لإدارة النفايـات

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي لإنشاء المستشفيات

    Days
  • 26 - 29
    سبتمبر - سبتمبر

    طلة

    Days
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    معرض البناء الرياضي 2024

    DAYS
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي للمرافق الرياضية والترفيهية 2024

    DAYS
  • 10 - 11
    أكتوبر - أكتوبر

    القمة العالمية لقادة العقار 2024

    DAYS
  • 28 - 30
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي الدولي لمنتجات الحلال 2024

    DAYS
  • 31 - 3
    أكتوبر - نوفمبر

    معرض سعودي أوتو شو 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض البناء السعودي 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض سعودي إلينكس 2024

    DAYS
  • 20 - 21
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض لايف السعودية للسكك الحديدية والتنقل في السعودية 2024

    DAYS
  • 5 - 14
    ديسمبر - ديسمبر

    مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 2024

    8:AM -12:45PM
Vision
برنامج جودة الحياة

برنامج جودة الحياة

برنامج صندوق الاستثمارات العامة

برنامج صندوق الاستثمارات العامة

برنامج خدمة ضيوف الرحمن

برنامج خدمة ضيوف الرحمن

برنامج التحول الوطني

برنامج التحول الوطني

برنامج الإسكان

برنامج الإسكان

برنامج تنمية القدرات البشرية

برنامج تنمية القدرات البشرية

برنامج تحول القطاع الصحي

برنامج تحول القطاع الصحي

برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

برنامج تطوير القطاع المالي

برنامج تطوير القطاع المالي

فريق التحرير

14 يونيو 2024

“إعلاميون” تواكب موسم الحج

مقالات الرأي
“إعلاميون” تواكب موسم الحج

ناصر بن فالح الغربي الأمين العام لجمعية “إعلاميون” 

تواصل جمعية “إعلاميون” مواكبتها السنوية لموسم الحج إعلاميًا عبر منصاتها على شبكات التواصل الاجتماعي إيمانًا بدورها الإعلامي والوطني،حيث تبرز الجمعية جهود السعودية في خدمة ضيوف الرحمن القادمين لتأدية فريضة الحج عبر الفيديوهات والصور والإنفوجرفيك.

وتعمل جمعية “إعلاميون” منذ انطلاقتها عام 2000 على التغطية الإعلامية لموسم الحج، إضافة إلى مشاركة العديد من أعضائها كل موسم التغطية الإعلامية وخدمة ضيوف الرحمن من خلال جهاتهم الرسمية.

والجمعية منذ إشهارها عام 2000 كملتقى إعلامي وحتى صدور قرار الموافقة على تأسيسها كجميعة إعلامية من مقام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عام 2018 وحتى هذه اللحظة، وهي لا تألو جهداً في إظهار وإبراز ما تقدمه قيادتنا الرشيدة ووطننا الغالي ممثلًا في جميع القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية التي تعمل في كل موسم حج على تقديم خدمات جليلة وكبيرة لتوفير الراحة لضيوف الرحمن في كل عام.

والمملكة العربية السعودية، منذ تأسيسها على يد الملك عبدالعزيز  ومن بعده أبناءه البررة، لا تدخر جهدًا في العناية بالحرمين الشريفين وزوارهما وتبذل الغالي والنفيس في خدمة ضيوف الرحمن حتى يومنا الحاضر.

إن جمعية “إعلاميون” تعمل على إظهار هذه الخدمات المقدمة من جميع القطاعات المشاركة في مواسم الحج سواء الصحية أو الأمنية أو الايوائية وغيرها من الخدمات التي تقدم وكذلك التنظيم الذي شهدته المشاعر المقدسة والسهولة والسلاسة في حركة المركبات والحافلات في المشاعر.

ولا تألو حكومة هذه البلاد المباركة جهداً في العناية بالحرمين الشريفين وخدمة ضيوف الرحمن تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس الوزراء وهذا ما تؤكده الصور المشرفة التي تظهر في المنابر العالمية لتلك الخدمات والراحة المقدمة للحجاج لإتمام حجهم بكل يسر وطمأنينة.

تابعنا: