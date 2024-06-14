متحدث “الداخلية”: إخراج وإعادة 256 ألف شخص من حاملي تأشيرات الزيارة لغير الحج

قال متحدث وزارة الداخلية العقيد طلال الشلهوب، إنه تم إخراج وإعادة 250.381 زائر من حاملي تأشيرات الزيارة لغرض مختلف عن تأشيرة الحج من يوم 15/ 11/ 1445 هـ حتى اليوم.

وأكد في مؤتمر صحفي أقيم اليوم الجمعة، أن الجهات الأمنية ستقف بحزم ضد كل محاولات التأثير في أمن الحجيج بأي شكل كان، وستتعامل بقوة مع كل من يخالف ذلك، فأمن وسلامة ضيوف الرحمن خط أحمر، لا تهاون فيها.

وأضاف أنه تم ضبط 6,135 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في مدينة مكة المكرمة من 1445/10/10هـ حتى اليوم.

وتابع أن الجهات الأمنية تواصل فرض طوق أمني محكم حول المشاعر المقدسة حتى نهاية موسم الحج.