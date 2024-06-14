من 88 دولة.. ضيوف برنامج خادم الحرمين يستقرون في المشاعر المقدسة

استقر ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة الذي تشرف عليه وتنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد البالغ عددهم 3322 حاجًا وحاجة من 88 دولة حول العالم، في مخيمات المشاعر المقدسة بعد توجههم إليها مساء اليوم.

يأتي ذلك وسط أجواء روحانية سادها الأمن والأمان والراحة، تحقيقاً لتوجيهات القيادة الرشيدة وسط منظومة من الخدمات المتكاملة والرعاية الشاملة التي وفرتها الوزارة بالتعاون مع أجهزة الدولة ذات العلاقة.

وجندت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد كل طاقاتها البشرية والآلية وسخرت جميع إمكانياتها لتقديم أرقى الخدمات لضيوف خادم الحرمين الشريفين، وتحقيق كل ما يمكنهم من أداء مناسك الحج بكل يسر وسهولة وفق تطلعات ولاة الأمر في هذه البلاد المباركة.