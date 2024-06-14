صندوق الاستثمار السعودي و”أرديان” الفرنسية يشتريان 38% من مطار هيثرو

سيستحوذ صندوق الثروة السيادي السعودي ومجموعة فرنسية للاستثمارات الخاصة على حصة 38% في المطار، وفقا لأكبر مساهم في مطار هيثرو.

يُظهر استحواذ صندوق الاستثمارات العامة وأرديان على حصة في مطار هيثرو ثقة المستثمرين في مستقبل المطار والاقتصاد البريطاني، كما يُعزز مكانة المملكة العربية السعودية كلاعب عالمي في مجال الاستثمار.

ووفقا لوكالة الأنباء الفرنسية، فإن مطار هيثرو أحد أكثر المطارات ازدحاما في العالم، وهو مملوك من كونسورسيوم “إف جي بي توبكو”، وتحوز شركة البنية التحتية الإسبانية العملاقة “فيروفيال” أكبر حصة (25%).

في نوفمبر، قالت “فيروفيال” إنها تعتزم بيع حصتها، وسيحصل صندوق الاستثمارات العامة السعودي على 10% بينما تذهب الـ15% الأخرى إلى مجموعة “أرديان” الفرنسية للاستثمارات الخاصة.

لكن الصفقة عطلتها مجموعة من صغار المساهمين في “إف جي بي توبكو” الذين طالبوا بالسماح لهم ببيع أسهمهم بالشروط نفسها.

وقالت “فيروفيال” إن “أرديان وصندوق الاستثمارات العامة قدما عرضا معدّلا للاستحواذ على أسهم تمثل 37,62% من رأس مال شركة إف جي بي توبكو” مقابل 3,3 مليارات جنيه استرليني (4,1 مليارات دولار)، مشيرة إلى أنها قبلت العرض.

وأضافت أن “أرديان” ستستحوذ على نحو 22,6% من الأسهم بينما سيحصل صندوق الاستثمارات العامة على 15%.

وتدير شركة “فيروفيال”، المتخصصة في إدارة البنية التحتية للنقل، مجموعة واسعة من الأصول العالمية، من بينها مطارات في تركيا ونيويورك.

يرأس الشركة رافائيل ديل بينو، ثالث أغنى رجل في إسبانيا، بثروة تقدر بـ6,1 مليار دولار حسب مجلة فوربس الأمريكية.

كانت “فيروفيال” ترغب في البداية في بيع حصتها بالكامل في “إف جي بي توبكو”، لكن بعد تدخل صغار المساهمين اضطرت إلى تغيير استراتيجيتها وستحتفظ بنسبة 5,25% من حصتها.

وقالت “فيروفيال” إن الصفقة تظل خاضعة لموافقة الجهات التنظيمية.