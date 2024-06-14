إنقاذ حياة حاجة تركية تعاني من جلطة قلبية حادة

تابعنا:
جدول الأحداث
  • الكل
  • فعاليات
  • معارض
أهلاً بكم
تابعنا:
  • الكل
  • فعاليات
  • معارض
  • 25 - 27
    يونيو - يونيو

    معرض الخدمات اللوجستيه

    12:00
  • 10 - 11
    يوليو - يوليو

    المعرض الدولي للمركبات الكهربائية وتكنولوجيا التنقل

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي للأخشاب والمكائن

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    ليرن

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    هدايـات القرآن في بناء الإنسـان

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    معـرض الصناعـات العربية والخليجيـة

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    البنية التحتية والمدن الذكية

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    معرض الميـاه العالمي

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض الســعودي لإدارة النفايـات

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي لإنشاء المستشفيات

    Days
  • 26 - 29
    سبتمبر - سبتمبر

    طلة

    Days
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    معرض البناء الرياضي 2024

    DAYS
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي للمرافق الرياضية والترفيهية 2024

    DAYS
  • 10 - 11
    أكتوبر - أكتوبر

    القمة العالمية لقادة العقار 2024

    DAYS
  • 28 - 30
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي الدولي لمنتجات الحلال 2024

    DAYS
  • 31 - 3
    أكتوبر - نوفمبر

    معرض سعودي أوتو شو 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض البناء السعودي 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض سعودي إلينكس 2024

    DAYS
  • 20 - 21
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض لايف السعودية للسكك الحديدية والتنقل في السعودية 2024

    DAYS
  • 5 - 14
    ديسمبر - ديسمبر

    مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 2024

    8:AM -12:45PM
Vision
برنامج جودة الحياة

برنامج جودة الحياة

برنامج صندوق الاستثمارات العامة

برنامج صندوق الاستثمارات العامة

برنامج خدمة ضيوف الرحمن

برنامج خدمة ضيوف الرحمن

برنامج التحول الوطني

برنامج التحول الوطني

برنامج الإسكان

برنامج الإسكان

برنامج تنمية القدرات البشرية

برنامج تنمية القدرات البشرية

برنامج تحول القطاع الصحي

برنامج تحول القطاع الصحي

برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

برنامج تطوير القطاع المالي

برنامج تطوير القطاع المالي

فريق التحرير

14 يونيو 2024

إنقاذ حياة حاجة تركية تعاني من جلطة قلبية حادة

حج 2024
إنقاذ حياة حاجة تركية تعاني من جلطة قلبية حادة

أعلنت وزارة الصحة عن نجاح فريق طبي سعودي ضمن تجمع مكة الصحي في إنقاذ حياة حاجة تركية تبلغ من العمر 73 عاماً، عبر عدة تداخلات معقدة متتالية، شملت توسيع للشريان التاجي مع تركيب دعامات دوائية وتركيب مشبك للصمام الميترالي في القلب عن طريق القسطرة القلبية، دون تدخل جراحي.

وكانت الحاجة التركية قد شعرت بالتعب والإرهاق، وضيق في التنفس، ودوخة، وعدم انتظام ضربات القلب، نتيجة قصور في الشرايين التاجية في القلب، حيث كانت تعاني من جلطة قلبية حادة مما استدعى إحالتها من مستشفى النور إلى مركز القلب بمدينة الملك عبدالله الطبية، عضو تجمع مكة المكرمة الصحي.

وأشارت “الصحة” أنه بعد تقييم دقيق للحالة تم اكتشاف أن الحاجة كانت تعاني من خلل وارتجاع شديد في وظيفة الصمام الميترالي في القلب، يحول دون انغلاقه بصورة طبيعية، وبعد تقييم الحالة أجري لها قسطرة قلبية مع تركيب دعامات دوائية للشرايين التاجية، وبعد استقرار الحالة جزئياً، تم تركيب مشبك للصمام الميترالي بهدف الحدّ من ارتجاع الدم في الصمام، ما يخفف من حدّة الأعراض المُصاحبة لهذه الحالة، ويمنع حدوث فشل في عضلة القلب، ويسهم بتحسين جودة حياة المصاب بشكل عام.

يشار إلى أن هذا الإجراء الطبي التخصصي أجري لـ13 مريضاً في موسم حج العام الماضي، ضمن جهود المملكة لتمكين ضيوف الرحمن من أداء مناسك الحج براحة ويسر.

تابعنا: