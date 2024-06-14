إنقاذ حياة حاجة تركية تعاني من جلطة قلبية حادة

أعلنت وزارة الصحة عن نجاح فريق طبي سعودي ضمن تجمع مكة الصحي في إنقاذ حياة حاجة تركية تبلغ من العمر 73 عاماً، عبر عدة تداخلات معقدة متتالية، شملت توسيع للشريان التاجي مع تركيب دعامات دوائية وتركيب مشبك للصمام الميترالي في القلب عن طريق القسطرة القلبية، دون تدخل جراحي.

وكانت الحاجة التركية قد شعرت بالتعب والإرهاق، وضيق في التنفس، ودوخة، وعدم انتظام ضربات القلب، نتيجة قصور في الشرايين التاجية في القلب، حيث كانت تعاني من جلطة قلبية حادة مما استدعى إحالتها من مستشفى النور إلى مركز القلب بمدينة الملك عبدالله الطبية، عضو تجمع مكة المكرمة الصحي.

وأشارت “الصحة” أنه بعد تقييم دقيق للحالة تم اكتشاف أن الحاجة كانت تعاني من خلل وارتجاع شديد في وظيفة الصمام الميترالي في القلب، يحول دون انغلاقه بصورة طبيعية، وبعد تقييم الحالة أجري لها قسطرة قلبية مع تركيب دعامات دوائية للشرايين التاجية، وبعد استقرار الحالة جزئياً، تم تركيب مشبك للصمام الميترالي بهدف الحدّ من ارتجاع الدم في الصمام، ما يخفف من حدّة الأعراض المُصاحبة لهذه الحالة، ويمنع حدوث فشل في عضلة القلب، ويسهم بتحسين جودة حياة المصاب بشكل عام.

يشار إلى أن هذا الإجراء الطبي التخصصي أجري لـ13 مريضاً في موسم حج العام الماضي، ضمن جهود المملكة لتمكين ضيوف الرحمن من أداء مناسك الحج براحة ويسر.