الموقف النهائي لإقامة كأس السوبر السعودي في الصين

تابعنا:
جدول الأحداث
  • الكل
  • فعاليات
  • معارض
أهلاً بكم
تابعنا:
  • الكل
  • فعاليات
  • معارض
  • 25 - 27
    يونيو - يونيو

    معرض الخدمات اللوجستيه

    12:00
  • 10 - 11
    يوليو - يوليو

    المعرض الدولي للمركبات الكهربائية وتكنولوجيا التنقل

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي للأخشاب والمكائن

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    ليرن

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    هدايـات القرآن في بناء الإنسـان

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    معـرض الصناعـات العربية والخليجيـة

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    البنية التحتية والمدن الذكية

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    معرض الميـاه العالمي

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض الســعودي لإدارة النفايـات

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي لإنشاء المستشفيات

    Days
  • 26 - 29
    سبتمبر - سبتمبر

    طلة

    Days
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    معرض البناء الرياضي 2024

    DAYS
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي للمرافق الرياضية والترفيهية 2024

    DAYS
  • 10 - 11
    أكتوبر - أكتوبر

    القمة العالمية لقادة العقار 2024

    DAYS
  • 28 - 30
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي الدولي لمنتجات الحلال 2024

    DAYS
  • 31 - 3
    أكتوبر - نوفمبر

    معرض سعودي أوتو شو 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض البناء السعودي 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض سعودي إلينكس 2024

    DAYS
  • 20 - 21
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض لايف السعودية للسكك الحديدية والتنقل في السعودية 2024

    DAYS
  • 5 - 14
    ديسمبر - ديسمبر

    مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 2024

    8:AM -12:45PM
Vision
برنامج جودة الحياة

برنامج جودة الحياة

برنامج صندوق الاستثمارات العامة

برنامج صندوق الاستثمارات العامة

برنامج خدمة ضيوف الرحمن

برنامج خدمة ضيوف الرحمن

برنامج التحول الوطني

برنامج التحول الوطني

برنامج الإسكان

برنامج الإسكان

برنامج تنمية القدرات البشرية

برنامج تنمية القدرات البشرية

برنامج تحول القطاع الصحي

برنامج تحول القطاع الصحي

برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

برنامج تطوير القطاع المالي

برنامج تطوير القطاع المالي

فريق التحرير

14 يونيو 2024

الموقف النهائي لإقامة كأس السوبر السعودي في الصين

رياضة
الموقف النهائي لإقامة كأس السوبر السعودي في الصين

كشفت تقارير صحفية عن الموقف النهائي لإقامة بطولة كأس السوبر السعودي، في الصين.

ووفقًا لصحيفة الشرق الأوسط فأن فكرة إقامة بطولة كأس السوبر السعودي في الصين ألغيت، و سيكون مكان إقامته ما بين أبها والطائف أو قطر.

وأوضحت الشرق الأوسط بأنه يرجح أن يستقر المنظمون على إقامة البطولة في أبها والطائف بحيث تجري مباراة في الطائف، والأخرى في أبها على أن تستضيف أبها نهائي الكأس.

وأكدت بأن قطر تقدمت بعرض قوي قد يقودها في النهاية إلى الفوز باستضافة بطولة كأس السوبر السعودي.

وأردفت بأن الشركات الراعية للبطولة السعودية، تتمسك بإقامتها في الصين رغم إلغاء الفكرة؛ وذلك بسبب العوائد المادية المرتقبة.

وأشارت الشرق الأوسط بأن إعلان اسم المدينة المستضيفة للبطولة سيكون خلال الأيام المقبلة.

جدير بالذكر أن نادي الهلال سيواجه نظيره الأهلي، بينما سيلاقي النصر نظيره التعاون، وذلك في أيام 13 و14 و17 أغسطس المقبل.

 

تابعنا: