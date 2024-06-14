الموقف النهائي لإقامة كأس السوبر السعودي في الصين

كشفت تقارير صحفية عن الموقف النهائي لإقامة بطولة كأس السوبر السعودي، في الصين.

ووفقًا لصحيفة الشرق الأوسط فأن فكرة إقامة بطولة كأس السوبر السعودي في الصين ألغيت، و سيكون مكان إقامته ما بين أبها والطائف أو قطر.

وأوضحت الشرق الأوسط بأنه يرجح أن يستقر المنظمون على إقامة البطولة في أبها والطائف بحيث تجري مباراة في الطائف، والأخرى في أبها على أن تستضيف أبها نهائي الكأس.

وأكدت بأن قطر تقدمت بعرض قوي قد يقودها في النهاية إلى الفوز باستضافة بطولة كأس السوبر السعودي.

وأردفت بأن الشركات الراعية للبطولة السعودية، تتمسك بإقامتها في الصين رغم إلغاء الفكرة؛ وذلك بسبب العوائد المادية المرتقبة.

وأشارت الشرق الأوسط بأن إعلان اسم المدينة المستضيفة للبطولة سيكون خلال الأيام المقبلة.

جدير بالذكر أن نادي الهلال سيواجه نظيره الأهلي، بينما سيلاقي النصر نظيره التعاون، وذلك في أيام 13 و14 و17 أغسطس المقبل.