ناجلسمان يُعلن تشكيل ألمانيا الرسمي لمواجهة إسكتلندا في يورو 2024

أعلن جوليان ناجلسمان، المدير الفني لمنتخب ألمانيا، عن التشكيل الرسمي لفريقه أمام نظيره منتخب إسكتلندا، في افتتاح بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2024.

ويستضيف ملعب أليانز أرينا أحداث مباراة ألمانيا وإسكتلندا في في الجولة الأولى من دور المجموعات.

ويتواجد منتخبا ألمانيا وإسكتلندا في المجموعة الأولى لبطولة كأس أمم أوروبا، رفقة كلا من منتخبات المجر وسويسرا.

تشكيل ألمانيا أمام إسكتلندا في يورو 2024:

حراسة المرمى: مانويل نوير.

خط الدفاع: ميتلشتيت، جوناثان تاه، أنطونيو روديجر، جوشوا كيميش.

خط الوسط: توني كروس، روبرت أندريش، فيرتز، جوندوجان، جمال موسيالا.

خط الهجوم: كاي هافيرت.