النصر يتمسك بضم حارس ليفربول في الصيف

حدد نادي النصر أولوياته في ضم حارس مرمى جديد خلال موسم الانتقالات الصيفية، خلفًا لدافييد أوسبينا.

وفقًا للصحفي رودي جاليتي فأن النصر لا يريد الاستمرار في المفاوضات مع فويتشيك تشيزني حارس يوفنتوس، فهو ضمن القائمة في الوقت الحالي، ولا يريد الضغط عليه من أجل ضمه.

وأشار إلى أن النصر يُصر على ضم أليسون بيكر حارس مرمى ليفربول على الرغم من أنه ليس خيارًا سهلاً، ولكن هو الهدف الرئيسي للنصر خلال الموسم الصيفي.

وأنهى النصر موسمه في بطولة الدوري السعودي وهو يحتل المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 82 نقطة، بفارق 14 نقطة عن غريمه التقليدي الهلال والذي يعتلي الصدارة وحصد لقب البطولة للمرة التاسعة عشر في تاريخه.

جدير بالذكر أن النصر قد خسر لقب كأس خادم الحرمين الشريفين أمام غريمه التقليدي الهلال بركلات الترجيح 5/4، ليحصد الزعيم لقبه 11 في تاريخه.