العالم بمختلف أعراقه وثقافاته يُنصت غدًا لخطبة عرفة.. مترجمة لـ20 لغة

تابعنا:
جدول الأحداث
  • الكل
  • فعاليات
  • معارض
أهلاً بكم
تابعنا:
  • الكل
  • فعاليات
  • معارض
  • 25 - 27
    يونيو - يونيو

    معرض الخدمات اللوجستيه

    12:00
  • 10 - 11
    يوليو - يوليو

    المعرض الدولي للمركبات الكهربائية وتكنولوجيا التنقل

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي للأخشاب والمكائن

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    ليرن

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    هدايـات القرآن في بناء الإنسـان

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    معـرض الصناعـات العربية والخليجيـة

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    البنية التحتية والمدن الذكية

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    معرض الميـاه العالمي

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض الســعودي لإدارة النفايـات

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي لإنشاء المستشفيات

    Days
  • 26 - 29
    سبتمبر - سبتمبر

    طلة

    Days
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    معرض البناء الرياضي 2024

    DAYS
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي للمرافق الرياضية والترفيهية 2024

    DAYS
  • 10 - 11
    أكتوبر - أكتوبر

    القمة العالمية لقادة العقار 2024

    DAYS
  • 28 - 30
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي الدولي لمنتجات الحلال 2024

    DAYS
  • 31 - 3
    أكتوبر - نوفمبر

    معرض سعودي أوتو شو 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض البناء السعودي 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض سعودي إلينكس 2024

    DAYS
  • 20 - 21
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض لايف السعودية للسكك الحديدية والتنقل في السعودية 2024

    DAYS
  • 5 - 14
    ديسمبر - ديسمبر

    مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 2024

    8:AM -12:45PM
Vision
برنامج جودة الحياة

برنامج جودة الحياة

برنامج صندوق الاستثمارات العامة

برنامج صندوق الاستثمارات العامة

برنامج خدمة ضيوف الرحمن

برنامج خدمة ضيوف الرحمن

برنامج التحول الوطني

برنامج التحول الوطني

برنامج الإسكان

برنامج الإسكان

برنامج تنمية القدرات البشرية

برنامج تنمية القدرات البشرية

برنامج تحول القطاع الصحي

برنامج تحول القطاع الصحي

برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

برنامج تطوير القطاع المالي

برنامج تطوير القطاع المالي

فريق التحرير

14 يونيو 2024

العالم بمختلف أعراقه وثقافاته يُنصت غدًا لخطبة عرفة.. مترجمة لـ20 لغة

حج 2024
العالم بمختلف أعراقه وثقافاته يُنصت غدًا لخطبة عرفة.. مترجمة لـ20 لغة

تكتسب خطبة عرفة أهمية كبيرة، ففي يوم عرفة المبارك يجتمع الحجاج على صعيد عرفات للدعاء والذكر والتقرب إلى الله، بمختلف أعراقهم وثقافاتهم وألوانهم، ومن خلال تنوع ألسنتهم ولغاتهم، يُنصتون جميعًا إلى خطبة واحدة تُبَثّ حيًا ومترجمة إلى عشرين لغة.

على مدار 100 عام، تناوب 16 خطيبًا على إلقاء خطبة عرفة، وكان الأكثر وقوفًا في منبر مسجد نمرة بعرفة هو المفتي العام للسعودية الشيخ عبد العزيز بن عبدالله آل الشيخ، يليه الشيخ عبدالله بن حسن آل الشيخ -رحمه الله-، ويعد فضيلة الشيخ الدكتور ماهر المعيقلي، إمام وخطيب المسجد الحرام، الأحدث بين هؤلاء الخطباء، والخطيب الـ16.

تتضمن خطبة عرفة مضامين إنسانية للتعايش والسلام، ودعوة الحجيج إلى التعاون والتعاضد، بهدف خلق بيئة إيمانية روحانية، وتعزيز القيم الإسلامية والآداب الشرعية، والحفاظ على شعيرة الحج.

وتُعد ترجمة خطبة عرفة جزءًا أساسيًا من خطة الرئاسة الدينية التشغيلية لموسم الحج، من خلال مشروع خادم الحرمين الشريفين للترجمة الفورية لخطبة عرفة وخطب الحرمين الشريفين. تهدف هذه المبادرة إلى مواكبة التطور الذي تشهده الرئاسة الدينية وفق رؤية 2030، والارتقاء بمستوى خدمات إدارة اللغات والترجمة، للوصول إلى “مليار” مستمع، عبر ترجمة الخطبة لأكثر من 20 لغة، وإيصال رسالة الإسلام الحق إلى المسلمين حول العالم.

يتم ذلك عبر تطبيق مخصص لترجمة الخطبة على الهواتف المحمولة، وموقع الرئاسة الإلكتروني، ومنصة منارة الحرمين.

تابعنا: