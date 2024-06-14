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فريق التحرير

14 يونيو 2024

مشاركة سعودية مميزة في مهرجان “شنغهاي” السينمائي الدولي 2024

منوعات
مشاركة سعودية مميزة في مهرجان “شنغهاي” السينمائي الدولي 2024

أعلنت هيئة الأفلام مشاركتها في مهرجان شنغهاي السينمائي الدولي 2024، والذي يقام خلال الفترة 13 – 22 يونيو الحالي 2024م، في مدينة شنغهاي بجمهورية الصين الشعبية.

ويعد المهرجان من أبرز الفعاليات السنوية في قارة آسيا وعلى مستوى العالم على مدى العقود الـ3 الماضية، وهو المهرجان الصيني الوحيد المعتمد من قبل الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام “FIAPF”.

وتهدف هيئة الأفلام من خلال هذه مشاركة إلى ترسيخ مكانة المملكة كوجهة عالمية للسينما، وتعزيز التواجد والتمثيل الدولي لقطاع الأفلام السعودي، وتتمثل مشاركة الهيئة بجناح المملكة في سوق المهرجان خلال الفترة 16 – 18 يونيو، بالإضافة إلى تمكين الهيئة لشركائها من القطاع الخاص في مجال صناعة الأفلام، حيث تشارك مؤسسة البحر الأحمر السينمائي في الجناح.

ويستعرض الجناح أمام زوار المهرجان رؤية وأهداف واستراتيجيات الهيئة في تطوير القطاع من خلال عرض الإمكانات التي تتمتع بها صناعة الأفلام السعودية، وتقديم الدعم والموارد للمهتمين بالاستثمار في السينما السعودية، وإبراز جهود المملكة في هذا المجال، إضافة لزيادة التبادل الثقافي والتعاون، مع تعزيز مكانة المملكة كمركز رائد للإبداع والابتكار السينمائي.

ويتضمن المهرجان العديد من العروض السينمائية، والجلسات النقاشية، وورش العمل، والورش التدريبية للمحترفين والمهتمين في قطاع السينما، حيث يجمع الفنانين من جميع أنحاء العالم وذلك للاحتفاء بالفن، وتبادل الخبرات، كما سيشهد المهرجان عروض أفلام جديدة ضمن فعالياته.

وتشكل مشاركة المملكة العربية السعودية المتمثلة بهيئة الأفلام في مهرجان شنغهاي السينمائي الدولي فرصة استثنائية لترسيخ حضورها على الخارطة السينمائية العالمية.

التزامناً مع النهضة التي تشهدها صناعة السينما الصينية، تأتي هذه المشاركة لتؤكد طموح المملكة في أن تكون وجهة رائدة في قطاع الأفلام، بالإضافة لتعزيز التفاعل والتعاون مع المراكز الإبداعية البارزة في هذا المجال الواعد، وتطمح المملكة من خلال هذه المشاركة إلى تعزيز التواصل الثقافي والفني مع الصين، بما ينعكس إيجاباً على تطوير صناعتها السينمائية، وتوسيع آفاقها على المستوى المحلي والعالمي.

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