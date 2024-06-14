“الأخضر 21” يخسر من بنما بركلات الترجيح في بطولة تولون

تعرض المنتخب السعودي تحت 21 عامًا، للهزيمة من نظيره منتخب بنما بركلات الترجيح بنتيجة 4-3، في بطولة موريس ريفيلو الدولية.

والتقى الأخضر تحت 23 عامًا مع نظيره بنما اليوم الجمعة، ضمن تحديد المراكز في ختام بطولة موريس ريفيلو الدولية 2024.

وانتهى الشوطين الأصليين بنتيجة 1-1، ليفوز منتخب بنما بركلات الترجيح 4-3.

وسجل مشاري النمر لاعب منتخب الأخضر الهدف في شباك بنما في الدقيقة 77 من مجريات المباراة.

ودخل المدير الفني سعد الشهري اللقاء بقائمة مكونة: تركي بالجوش في حراسة المرمى، أحمد الجليدان، محمد سليمان، محمد برناوي، محمد عبدالرحمن، عبدالملك العييري، عبدالملك الجابر، مهند آل سعد، عثمان العثمان، ياسين الزبيدي، طلال حاجي.

جدير بالذكر أن المنتخب الوطني تحت 21 عامًا تواجد في المجموعة الأولى من بطولة تولون، رفقة كلا من فرنسا المستضيف، كوريا الجنوبية، المكسيك، وساحل العاج.