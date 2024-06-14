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فريق التحرير

14 يونيو 2024

مجموعة السبع تؤكد دعمها للاتفاق الشامل لوقف فوري لإطلاق النار في غزة

دوليات
مجموعة السبع تؤكد دعمها للاتفاق الشامل لوقف فوري لإطلاق النار في غزة

أكد قادة مجموعة السبع اليوم الجمعة اتحادهم في دعم الاتفاق الشامل، الذي يؤدي إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة والإفراج عن جميع الأسرى وإيجاد “مسار موثوق به نحو السلام” يفضي لحل الدولتين مع زيادة كبيرة ومستدامة في المساعدة الإنسانية.

جاء ذلك في بيان مشترك لمجموعة السبع عقب اجتماع القادة في مدينة (بورجو إجنازيا – بوليا) الإيطالية الذي انطلق أمس، بحضور قادة الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة وكندا واليابان وإيطاليا إلى جانب رئيس المجلس الأوروبي ورئيس المفوضية الأوروبية الذي يمثل الاتحاد الأوروبي وأيضا دعوة بلدان أخرى منها أوكرانيا والهند والبرازيل.

وأعرب قادة مجموعة السبع عن “وحدتهم الدائمة” وتصميمهم على مواجهة التحديات العالمية في لحظة حاسمة من التاريخ وفي ظل الظروف الصعبة التي يعيشها العالم حاليا و “إيمانهم المشترك بالمبادئ الديمقراطية والمجتمعات الحرة وحقوق الإنسان العالمية والتقدم الاجتماعي واحترام تعددية الأطراف وسيادة القانون”.

وشددوا على “التزامهم بتوفير الفرص والسعي لتحقيق الرخاء المشترك بالإضافة إلى سعيهم لتعزيز القواعد والأعراف الدولية لصالح الجميع”.

وأكدوا في بيانهم المشترك “التزامهم باحترام ميثاق الأمم المتحدة وحماية السلام والأمن الدوليين ودعم النظام الدولي الحر والمفتوح والقائم على القواعد” ودعمهم حوكمة عالمية أكثر فعالية وشمولاً وإنصافاً تعكس العالم المتغير معربين عن “التزامهم بدعم الكرامة الإنسانية وسيادة القانون في جميع أنحاء العالم”.

واستعرضوا تعزيز النمو الاقتصادي العالمي “القوي والشامل” والحفاظ على الاستقرار المالي والاستثمار في اقتصاداتهم، وبحث فرص العمل وتسريع التحولات الرقمية والطاقة النظيفة كما يظلون ملتزمين بتعزيز النظام التجاري المتعدد الأطراف القائم على القواعد.
وأعربوا عن استعدادهم بتعميق التعاون لتسخير فوائد الذكاء الاصطناعي وإدارة مخاطره.

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