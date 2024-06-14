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فريق التحرير

14 يونيو 2024

3 نجوم عالميين على رادار الشباب في الصيف

رياضة
3 نجوم عالميين على رادار الشباب في الصيف

يسعى نادي الشباب، للتعاقد مع نجوم عالميين لدعم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، قبل بدء الموسم الجديد.

ووفقًا لموقع  GiveMeSport فأن نادي الشباب يرغب في ضم تشي آدامز لاعب ساوثهامبتون، وينافس ناديي نوتنجهام فورست وولفز على ضم اللاعب.

كما يرغب في ضم بيير إيمريك أوباميانج لاعب مارسيليا الفرنسي، لصفوفه خلال الميركاتو الصيفي.

وأشار الموقع بأن فريق الشباب أيضًا يريد التعاقد رافا سيلفا لاعب بنفيكا البرتغالي على عقد لمدة ثلاث سنوات.

جدير بالذكر أن نادي الشباب أنهى موسمه في بطولة الدوري السعودي للمحترفين، في المركز الثامن ولديه 44 نقطة.

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