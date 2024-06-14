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فريق التحرير

15 يونيو 2024

دراسة أمريكية تكشف عن ارتباط بين الاكتئاب وارتفاع درجة حرارة الجسم

منوعات
دراسة أمريكية تكشف عن ارتباط بين الاكتئاب وارتفاع درجة حرارة الجسم

كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون في جامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو “UCSF” عن وجود ارتباط مثير للاهتمام بين الاكتئاب ودرجة حرارة الجسم.

وتناولت الدراسة، التي نشرت في مجلة “Translational Psychiatry”، بيانات 20880 شخصًا من 106 دول على مدار 7 أشهر، حيث لاحظ الباحثون أن الأشخاص الذين يعانون من الاكتئاب يميلون إلى ارتفاع درجات حرارة أجسامهم.

ووصف الطبيب النفسي بجامعة كاليفورنيا، آشلي ماسون، الدراسة بأنها “أكبر دراسة حتى الآن تفحص العلاقة بين درجة حرارة الجسم وأعراض الاكتئاب باستخدام أساليب التقرير الذاتي وأجهزة الاستشعار القابلة للارتداء.”

وأشار ماسون إلى أن نتائج الدراسة تشير إلى وجود ارتباط يستحق التحقيق بين الاكتئاب ودرجة حرارة الجسم، لكنها لا تثبت بشكل قاطع أن أحدهما يسبب الآخر.

ويطرح الباحثون عدة تفسيرات محتملة لهذا الارتباط، منها:

ارتباط الاكتئاب بعمليات التمثيل الغذائي: قد تؤدي عمليات التمثيل الغذائي المتغيرة لدى مرضى الاكتئاب إلى توليد حرارة إضافية.

خلل في وظائف التبريد البيولوجية: قد يعاني مرضى الاكتئاب من خلل في وظائف التبريد البيولوجية في الجسم.

وجود سبب مشترك: قد يكون هناك سبب مشترك مثل الإجهاد العقلي أو الالتهاب يؤثر على درجة حرارة الجسم وأعراض الاكتئاب بشكل منفصل.

وتشير دراسات سابقة إلى أن استخدام أحواض الاستحمام الساخنة والساونا قد يخفف من أعراض الاكتئاب، ربما بسبب التعرق الذي يسبب التبريد الذاتي ويؤثر بشكل إيجابي على الحالة العقلية.

وأظهرت الدراسة أن متوسطات درجات حرارة الجسم ترتفع مع ازدياد حدة أعراض الاكتئاب، بينما لوحظ ارتباط بين درجات الاكتئاب المرتفعة وانخفاض تقلبات درجات الحرارة اليومية، ولكن لم يكن هذا الارتباط ذا دلالة إحصائية.

ويؤكد الباحثون على أهمية مثل هذه الدراسات في فهم الاكتئاب وعلاجه بفعالية، ويختتم ماسون قائلاً: “نحن متحمسون لإمكانيات إيجاد وسيلة علاجية جديدة في ضوء هذه النتائج.”

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