ألمانيا تسحق إسكتلندا بخماسية في افتتاح يورو 2024

حقق منتخب ألمانيا فوزا كبيرا على منتخب اسكتلندا بخمسة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت المنتخبين في افتتاح كأس الأمم الأوروبية.

واستضاف ملعب أليانز أرينا أحداث مباراة ألمانيا وإسكتلندا في في الجولة الأولى من دور المجموعات.

وسجل فيرتز لاعب منتخب ألمانيا الهدف الأول لمنتخبه في الدقيقة 11، فيما عزز جمال موسيالا التقدم بالهدف الثاني في الدقيقة 18، فيما أضاف كاي هافيرتز الهدف الثالث 45+1.

وسجل نيكلاس فولكروج لاعب منتخب ألمانيا الهدف الرابع في شباك إسكتلندا بالدقيقة 68.

فيما سجل إيمري تشان الهدف الخامس لصالح المنتخب الألماني في الدقيقة الثانية من الوقت بدلًا من الضائع.

بينما سجل منتخب اسكتلندا الهدف الوحيد له في المبارة بالنيران الصديقة في الدقيقة 87، عبر أنطونيو بعدما حول كرة عرضية بالخطأ في مرماه.

ويتواجد منتخبا ألمانيا وإسكتلندا في المجموعة الأولى لبطولة كأس أمم أوروبا، رفقة كلا من منتخبات المجر وسويسرا.