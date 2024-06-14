ألمانيا تسحق إسكتلندا بخماسية في افتتاح يورو 2024

تابعنا:
جدول الأحداث
  • الكل
  • فعاليات
  • معارض
أهلاً بكم
تابعنا:
  • الكل
  • فعاليات
  • معارض
  • 25 - 27
    يونيو - يونيو

    معرض الخدمات اللوجستيه

    12:00
  • 10 - 11
    يوليو - يوليو

    المعرض الدولي للمركبات الكهربائية وتكنولوجيا التنقل

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي للأخشاب والمكائن

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    ليرن

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    هدايـات القرآن في بناء الإنسـان

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    معـرض الصناعـات العربية والخليجيـة

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    البنية التحتية والمدن الذكية

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    معرض الميـاه العالمي

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض الســعودي لإدارة النفايـات

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي لإنشاء المستشفيات

    Days
  • 26 - 29
    سبتمبر - سبتمبر

    طلة

    Days
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    معرض البناء الرياضي 2024

    DAYS
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي للمرافق الرياضية والترفيهية 2024

    DAYS
  • 10 - 11
    أكتوبر - أكتوبر

    القمة العالمية لقادة العقار 2024

    DAYS
  • 28 - 30
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي الدولي لمنتجات الحلال 2024

    DAYS
  • 31 - 3
    أكتوبر - نوفمبر

    معرض سعودي أوتو شو 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض البناء السعودي 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض سعودي إلينكس 2024

    DAYS
  • 20 - 21
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض لايف السعودية للسكك الحديدية والتنقل في السعودية 2024

    DAYS
  • 5 - 14
    ديسمبر - ديسمبر

    مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 2024

    8:AM -12:45PM
Vision
برنامج جودة الحياة

برنامج جودة الحياة

برنامج صندوق الاستثمارات العامة

برنامج صندوق الاستثمارات العامة

برنامج خدمة ضيوف الرحمن

برنامج خدمة ضيوف الرحمن

برنامج التحول الوطني

برنامج التحول الوطني

برنامج الإسكان

برنامج الإسكان

برنامج تنمية القدرات البشرية

برنامج تنمية القدرات البشرية

برنامج تحول القطاع الصحي

برنامج تحول القطاع الصحي

برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

برنامج تطوير القطاع المالي

برنامج تطوير القطاع المالي

فريق التحرير

15 يونيو 2024

ألمانيا تسحق إسكتلندا بخماسية في افتتاح يورو 2024

رياضة
ألمانيا تسحق إسكتلندا بخماسية في افتتاح يورو 2024

حقق منتخب ألمانيا فوزا كبيرا على منتخب اسكتلندا بخمسة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت المنتخبين في افتتاح كأس الأمم الأوروبية.
واستضاف ملعب أليانز أرينا أحداث مباراة ألمانيا وإسكتلندا في في الجولة الأولى من دور المجموعات.
وسجل فيرتز لاعب منتخب ألمانيا الهدف الأول لمنتخبه في الدقيقة 11، فيما عزز جمال موسيالا التقدم بالهدف الثاني في الدقيقة 18، فيما أضاف كاي هافيرتز الهدف الثالث 45+1.
وسجل نيكلاس فولكروج لاعب منتخب ألمانيا الهدف الرابع في شباك إسكتلندا بالدقيقة 68.
فيما سجل إيمري تشان الهدف الخامس لصالح المنتخب الألماني في الدقيقة الثانية من الوقت بدلًا من الضائع.
بينما سجل منتخب اسكتلندا الهدف الوحيد له في المبارة بالنيران الصديقة في الدقيقة 87، عبر أنطونيو بعدما حول كرة عرضية بالخطأ في مرماه.

ويتواجد منتخبا ألمانيا وإسكتلندا في المجموعة الأولى لبطولة كأس أمم أوروبا، رفقة كلا من منتخبات المجر وسويسرا.

تابعنا: