حالة الطقس اليوم.. فرص الأمطار قائمة في 6 مناطق

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم السبت، أن الفرصة لا تزال مهيّأة لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدّي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق: جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، في حين تكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مرتفعات منطقة المدينة المنورة تمتدّ إلى أجزاء من منطقة تبوك.

وأوضح المركز، أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ ساعة تصل إلى 50 كم/ ساعة، مع تكون السحب الرعدية على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر يصل إلى مترين ونصف مع تكون السحب الرعدية على الجزء الجنوبي.

وتابع المركز: “وحالة البحر خفيف الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-25 كم/ ساعة، وارتفاع الموج نصف المتر، وحالة البحر خفيف الموج”.