النفط يحقق أعلى مكاسب أسبوعية منذ أبريل الماضي

تراجعت أسعار العقود الآجلة للنفط بصورة طفيفة عند التسوية، لكن الأسعار ارتفعت 4 % على مدى الأسبوع مع تقييم المستثمرين لتوقعات نمو الطلب على النفط الخام والوقود في العام الجاري.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 13 سنتاً عند التسوية إلى 82.62 دولار للبرميل، كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 17 سنتاً إلى 78.54 دولار.

وعلى مدى الأسبوع، ربح الخامان القياسيان نحو 4 % وهي أعلى زيادة أسبوعية لهما منذ أبريل، وانخفض كلا الخامين بعد أن أظهر مسح تراجع معنويات المستهلكين في الولايات المتحدة في يونيو حزيران إلى أدنى مستوى لها في سبعة أشهر.