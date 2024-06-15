أمريكا تنقل رصيف غزة العائم إلى ميناء أشدود الإسرائيلي

أعلن الجيش الأمريكي، عن نقل الرصيف العائم في ساحل غزة وسحبه إلى ميناء أشدود الإسرائيلي

وقالت القيادة العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط “سنتكوم”، إنه “بسبب التوقعات بارتفاع أمواج البحر، سيُحرَّك الرصيف المؤقت من موقعه الراسي على شاطئ غزة، وسحبه مرة أخرى إلى أشدود”.

وأوضحت أن “نقل الرصيف موقتا سيمنع حدوث أي أضرار هيكلية يمكن أن تنجم بسبب ارتفاع مستوى البحر كما أنه ضروري لضمان استمرار الرصيف في تقديم المساعدات مستقبلا”.

وأكدت “سنتكوم”، أنه سيُعاد تثبيت الرصيف سريعا على ساحل غزة بعد انقضاء فترة ارتفاع مستوى البحر.