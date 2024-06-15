الصحة تعلن تسجيل حالات إجهاد حراري وتحذر الحجاج من التعرض للشمس

حذر المتحدث الرسمي لوزارة الصحة د.محمد العبدالعالي، ضيوف الرحمن من التعرض لأشعة الشمس في الفترة من 11 ص وحتى 4 م.

وقال في تغريدة عبر حسابه على “إكس”: “ بناءً على درجات الحرارة المرتفعة المسجلة هذا اليوم في المشاعر المقدسة؛ نحذر من التعرض لأشعة الشمس في الفترة من ١١ ص وحتى ٤ م، ونؤكد على الحجاج أن يستخدموا المظلة ويكثروا من شرب السوائل؛ حيث بدأنا بتسجيل حالات إجهاد حراري وضربات شمس”.