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  • 10 - 11
    يوليو - يوليو

    المعرض الدولي للمركبات الكهربائية وتكنولوجيا التنقل

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي للأخشاب والمكائن

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  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    ليرن

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  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    هدايـات القرآن في بناء الإنسـان

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  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    معـرض الصناعـات العربية والخليجيـة

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    البنية التحتية والمدن الذكية

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  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    معرض الميـاه العالمي

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض الســعودي لإدارة النفايـات

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي لإنشاء المستشفيات

    Days
  • 26 - 29
    سبتمبر - سبتمبر

    طلة

    Days
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    معرض البناء الرياضي 2024

    DAYS
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي للمرافق الرياضية والترفيهية 2024

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  • 10 - 11
    أكتوبر - أكتوبر

    القمة العالمية لقادة العقار 2024

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  • 28 - 30
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي الدولي لمنتجات الحلال 2024

    DAYS
  • 31 - 3
    أكتوبر - نوفمبر

    معرض سعودي أوتو شو 2024

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  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض البناء السعودي 2024

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  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض سعودي إلينكس 2024

    DAYS
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    نوفمبر - نوفمبر

    معرض لايف السعودية للسكك الحديدية والتنقل في السعودية 2024

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فريق التحرير

15 يونيو 2024

مواعيد مباريات كأس أمم أوروبا “يورو 2024” اليوم

رياضة
مواعيد مباريات كأس أمم أوروبا “يورو 2024” اليوم

يقام اليوم ثلاث مواجهات في بطولة كأس أمم أوروبا “يورو 2024” في الجولة الأولى من منافسات البطولة.

بطولة كأس أمم أوروبا يورو 2024، تقام في ألمانيا بمشاركة 24 منتخبًا، خلال الفترة بين 14 يونيو وستستمر فعالياتها حتى يوم 14 يوليو المقبل.

ويلتقي منتخب إيطاليا، مع نظيره ألبانيا في المباراة التي ستقام على ملعب سيجنال إيدونا بارك.

ويقع منتخبي إيطاليا وألبانيا في المجموعة الثانية لبطولة كأس أمم أوروبا، رفقة منتخبات إسبانيا وكرواتيا.

فيما سيواجه منتخب كرواتيا نظيره إسبانيا على الملعب الأولمبي.

مواعيد مباريات اليوم في يورو 2024:

المجر وسويسرا ستقام في تمام 4 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

إسبانيا وكرواتيا ستقام في تمام 7 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

إيطاليا وألبانيا ستقام في تمام 10 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

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