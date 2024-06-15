مواعيد مباريات كأس أمم أوروبا “يورو 2024” اليوم

يقام اليوم ثلاث مواجهات في بطولة كأس أمم أوروبا “يورو 2024” في الجولة الأولى من منافسات البطولة.

بطولة كأس أمم أوروبا يورو 2024، تقام في ألمانيا بمشاركة 24 منتخبًا، خلال الفترة بين 14 يونيو وستستمر فعالياتها حتى يوم 14 يوليو المقبل.

ويلتقي منتخب إيطاليا، مع نظيره ألبانيا في المباراة التي ستقام على ملعب سيجنال إيدونا بارك.

ويقع منتخبي إيطاليا وألبانيا في المجموعة الثانية لبطولة كأس أمم أوروبا، رفقة منتخبات إسبانيا وكرواتيا.

فيما سيواجه منتخب كرواتيا نظيره إسبانيا على الملعب الأولمبي.

مواعيد مباريات اليوم في يورو 2024:

المجر وسويسرا ستقام في تمام 4 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

إسبانيا وكرواتيا ستقام في تمام 7 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

إيطاليا وألبانيا ستقام في تمام 10 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.