“العقبة” تسجل أعلى درجة حرارة في تاريخها.. موجة حارة تضرب المنطقة

تشهد العديد من الدول العربية حاليا ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة، وينصح خبراء الأرصاد الجوية المواطنين بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس واتخاذ الاحتياطات اللازمة.

سجلت منطقة العقبة في جنوب الأردن درجة حرارة عظمى بلغت 47.8 درجة مئوية في تمام الساعة 4:00 عصراً يوم الجمعة، وفقاً لمحطات الرصد الجوي وتقارير “طقس العرب”.

وتعتبر هذه الدرجة من أعلى الدرجات المسجلة في الأردن لشهر يونيو، وربما تكون الأعلى على الإطلاق في هذا الشهر.

وتتأثر الكويت بموجة حر شديدة خلال إجازة عيد الأضحى، مع توقعات بوصول درجات الحرارة إلى ما بين 48 و50 درجة مئوية في المناطق الصحراوية والداخلية، خاصة في منطقة الجهراء.

بينما ستتراوح درجات الحرارة في المناطق الساحلية بين 40 و44 درجة مئوية، إلا أن التيارات الهوائية الرطبة ستزيد من الشعور بالحرارة، فيما تشهد مصر موجة حارة أيضًا

وينصح الخبراء المواطنين في كافة الدول المتأثرة باتباع الإجراءات الوقائية اللازمة لحماية أنفسهم من الأضرار الناجمة عن ارتفاع درجات الحرارة، مثل تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس وشرب كميات كافية من المياه.