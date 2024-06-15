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فريق التحرير

15 يونيو 2024

ميلوول الإنجليزي يُعلن وفاة حارسه الشاب

رياضة
ميلوول الإنجليزي يُعلن وفاة حارسه الشاب

أعلن نادي ميلوول الإنجليزي عن وفاة ماتيا ساركيتش حارس مرمى الفريق، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.

ونشر ميلوول عبر موقعه الرسمي بيان كالتالي: “يشعر نادي ميلوول لكرة القدم بالحزن الشديد عندما يعلن وفاة ماتيا ساركيتش عن عمر يناهز 26 عامًا”.

وأضاف: “يرسل الجميع في النادي حبهم وتعازيهم لعائلة ماتيجا وأصدقائه في هذا الوقت الحزين للغاية”.

وأختتم: “لن يدلي النادي بأي تعليق آخر في هذا الوقت ويطلب احترام خصوصية عائلة ماتيا”.

وشارك ساركيتش، الحارس الأول للأسود، في 33 مباراة مع النادي منذ انضمامه من ولفرهامبتون وأندررز في أغسطس 2023.

وكان ماتيا لاعبًا دوليًا في منتخب الجبل الأسود، وقد مثل بلاده بفخر في مناسبات عديدة.

 

 

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