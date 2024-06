ميلوول الإنجليزي يُعلن وفاة حارسه الشاب

أعلن نادي ميلوول الإنجليزي عن وفاة ماتيا ساركيتش حارس مرمى الفريق، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.

ونشر ميلوول عبر موقعه الرسمي بيان كالتالي: “يشعر نادي ميلوول لكرة القدم بالحزن الشديد عندما يعلن وفاة ماتيا ساركيتش عن عمر يناهز 26 عامًا”.

وأضاف: “يرسل الجميع في النادي حبهم وتعازيهم لعائلة ماتيجا وأصدقائه في هذا الوقت الحزين للغاية”.

وأختتم: “لن يدلي النادي بأي تعليق آخر في هذا الوقت ويطلب احترام خصوصية عائلة ماتيا”.

وشارك ساركيتش، الحارس الأول للأسود، في 33 مباراة مع النادي منذ انضمامه من ولفرهامبتون وأندررز في أغسطس 2023.

وكان ماتيا لاعبًا دوليًا في منتخب الجبل الأسود، وقد مثل بلاده بفخر في مناسبات عديدة.

Millwall Football Club is completely devastated to announce that Matija Sarkic has passed away at the age of 26.

