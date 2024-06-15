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فريق التحرير

15 يونيو 2024

5 أسباب تجعل جسدك كسولًا.. أبرزها مخاوف الصحة العقلية

منوعات
5 أسباب تجعل جسدك كسولًا.. أبرزها مخاوف الصحة العقلية

قالت صحيفة “تايمز أوف إنديا”، إن هُنك خمسة أسباب محتملة تجعل جسمك كسولاً، مُشيرة إلى أن الشعور بالخمول أو عدم الرغبة في التحرك قد يكون مزعجًا وله تأثير سلبي على صحتك العامة:

نقص اللياقة البدنية

إذا كنت لا تمارس الرياضة بانتظام، فقد يكون جسمك غير معتاد على النشاط البدني، ما يجعل الحركة أكثر صعوبة، وأنماط الحياة المستقرة يمكن أن تؤدي إلى ضعف العضلات وانخفاض القدرة على التحمل.

سوء التغذية

النظام الغذائي له تأثير كبير على مستويات الطاقة، تناول الأطعمة الغنية بالسكر والكربوهيدرات المكررة يمكن أن يسبب انخفاضًا سريعًا في الطاقة، بينما نقص العناصر الغذائية الضرورية يمكن أن يسبب الخمول، والجفاف أيضًا يمكن أن يجعلك تشعر بالخمول.

قلة النوم

عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم يمكن أن يجعلك متعبًا وغير راغب في الحركة، الحرمان المزمن من النوم يستنزف مستويات طاقتك البدنية والعقلية، ما يجعل من الصعب العثور على الدافع للبقاء نشيطًا.

مخاوف الصحة العقلية

إن حالات الاكتئاب والقلق والإجهاد المستمر يمكن أن تستنزف طاقتك و دوافعك، وهذه الصعوبات العقلية قد تجعل من الصعب المشاركة في الأنشطة البدنية، حتى لو كنت تعلم أنها ستساعدك على الشعور بتحسن.

المشاكل الطبية

كثير من المشاكل الطبية، بما في ذلك قصور الغدة الدرقية، ومتلازمة التعب المزمن، وفقر الدم، يمكن أن تؤدي إلى نقص طويل الأمد في الطاقة وتجعل المجهود البدني يبدو مرهقًا.

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