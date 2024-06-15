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فريق التحرير

15 يونيو 2024

جزار مصري يقتل نفسه بالخطأ أثناء تقطيعه للحوم استعداداً لعيد الأضحى

منوعات
جزار مصري يقتل نفسه بالخطأ أثناء تقطيعه للحوم استعداداً لعيد الأضحى

جَرح جزار مصري نفسه بالخطأ، صباح اليوم  السبت، خلال تقطيعه اللحم؛ مما أدى لإصابته بنزيف حاد؛ ما أدى لوفاته، حيث تلقى قسم شرطة الشيخ زايد غرب القاهرة، بلاغا من مستشفى زايد التخصصي يفيد بورود شخص مصاب بنزيف نتيجة جرح بالفخذ أدى إلى نزيف حاد، إذ توفى بعد وصوله للمستشفى بدقائق.

وانتقلت قوة أمنية إلى المستشفى، وقامت بسؤال شهود عيان، وأقارب المتوفي، إذ أكدوا أنه يعمل جزارا، وأثناء عمله قام بجرح فخذه بالسكين عن طريق الخطأ، فانهمرت الدماء من فخذه بشكل كثيف؛ ما جعلهم ينقلونه إلى المستشفى الذي توفي فيه بشكل سريع.

وحررت الشرطة محضرا بالواقعة، وأحالته للنيابة العامة والتي بدورها أمرت بنقل الجثمان للمشرحة، إذ كلفت الطب الشرعي بإجراء الكشف على الجثمان وإعداد تقرير حول الوفاة، وإن كان بها شبهة جنائية أم لا.

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