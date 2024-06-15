فناربخشة يجتمع مع وكيل ساديو ماني لحسم انتقاله إلى الفريق التركي

كشفت تقارير صحفية تركية، عن رغبة نادي فناربخشة في ضم السنغالي ساديو ماني لاعب النصر، خلال موسم الانتقالات الصيفية.

وأشار موقع fotomac التركي بأن فناربخشة يضع ساديو ماني ضمن أهدافه الرئيسية لضمه لصفوف الفريق.

وأوضح الموقع إلى أنه يتم دراسة إمكانية ضم ساديو ماني، الذي يرتبط بعقد مع النصر لموسمين إضافيين.

ويبحث الفريق التركي عن طريقة لتلبية الطلب المرتفع على راتب ماني، وسيعقد مسئولو النادي اجتماعًا مع وكيل اللاعب الإسبوع المقبل.

وأكد الموقع بأن هناك أنباء ترددت بشأن موافقة نادي النصر على رحيل ماني لأنه وضع نصب عينيه نجوما مثل دي بروين وصلاح وبرناردو سيلفا.

وأنهى النصر موسمه في بطولة الدوري السعودي وهو يحتل المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 82 نقطة، بفارق 14 نقطة عن غريمه التقليدي الهلال والذي يعتلي الصدارة وحصد لقب البطولة للمرة التاسعة عشر في تاريخه.

جدير بالذكر أن النصر قد خسر لقب كأس خادم الحرمين الشريفين أمام غريمه التقليدي الهلال بركلات الترجيح 5/4، ليحصد الزعيم لقبه 11 في تاريخه.