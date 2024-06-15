فناربخشة يجتمع مع وكيل ساديو ماني لحسم انتقاله إلى الفريق التركي

تابعنا:
جدول الأحداث
  • الكل
  • فعاليات
  • معارض
أهلاً بكم
تابعنا:
  • الكل
  • فعاليات
  • معارض
  • 25 - 27
    يونيو - يونيو

    معرض الخدمات اللوجستيه

    12:00
  • 10 - 11
    يوليو - يوليو

    المعرض الدولي للمركبات الكهربائية وتكنولوجيا التنقل

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي للأخشاب والمكائن

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    ليرن

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    هدايـات القرآن في بناء الإنسـان

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    معـرض الصناعـات العربية والخليجيـة

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    البنية التحتية والمدن الذكية

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    معرض الميـاه العالمي

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض الســعودي لإدارة النفايـات

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي لإنشاء المستشفيات

    Days
  • 26 - 29
    سبتمبر - سبتمبر

    طلة

    Days
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    معرض البناء الرياضي 2024

    DAYS
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي للمرافق الرياضية والترفيهية 2024

    DAYS
  • 10 - 11
    أكتوبر - أكتوبر

    القمة العالمية لقادة العقار 2024

    DAYS
  • 28 - 30
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي الدولي لمنتجات الحلال 2024

    DAYS
  • 31 - 3
    أكتوبر - نوفمبر

    معرض سعودي أوتو شو 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض البناء السعودي 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض سعودي إلينكس 2024

    DAYS
  • 20 - 21
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض لايف السعودية للسكك الحديدية والتنقل في السعودية 2024

    DAYS
  • 5 - 14
    ديسمبر - ديسمبر

    مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 2024

    8:AM -12:45PM
Vision
برنامج جودة الحياة

برنامج جودة الحياة

برنامج صندوق الاستثمارات العامة

برنامج صندوق الاستثمارات العامة

برنامج خدمة ضيوف الرحمن

برنامج خدمة ضيوف الرحمن

برنامج التحول الوطني

برنامج التحول الوطني

برنامج الإسكان

برنامج الإسكان

برنامج تنمية القدرات البشرية

برنامج تنمية القدرات البشرية

برنامج تحول القطاع الصحي

برنامج تحول القطاع الصحي

برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

برنامج تطوير القطاع المالي

برنامج تطوير القطاع المالي

فريق التحرير

15 يونيو 2024

فناربخشة يجتمع مع وكيل ساديو ماني لحسم انتقاله إلى الفريق التركي

رياضة
فناربخشة يجتمع مع وكيل ساديو ماني لحسم انتقاله إلى الفريق التركي

كشفت تقارير صحفية تركية، عن رغبة نادي فناربخشة في ضم السنغالي ساديو ماني لاعب النصر، خلال موسم الانتقالات الصيفية.

وأشار موقع fotomac التركي بأن فناربخشة يضع ساديو ماني ضمن أهدافه الرئيسية لضمه لصفوف الفريق.

وأوضح الموقع إلى أنه يتم دراسة إمكانية ضم ساديو ماني، الذي يرتبط بعقد مع النصر لموسمين إضافيين.

ويبحث الفريق التركي عن طريقة لتلبية الطلب المرتفع على راتب ماني، وسيعقد مسئولو النادي اجتماعًا مع وكيل اللاعب الإسبوع المقبل.

وأكد الموقع بأن هناك أنباء ترددت بشأن موافقة نادي النصر على رحيل ماني لأنه وضع نصب عينيه نجوما مثل دي بروين وصلاح وبرناردو سيلفا.

وأنهى النصر موسمه في بطولة الدوري السعودي وهو يحتل المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 82 نقطة، بفارق 14 نقطة عن غريمه التقليدي الهلال والذي يعتلي الصدارة وحصد لقب البطولة للمرة التاسعة عشر في تاريخه.

جدير بالذكر أن النصر قد خسر لقب كأس خادم الحرمين الشريفين أمام غريمه التقليدي الهلال بركلات الترجيح 5/4، ليحصد الزعيم لقبه 11 في تاريخه.

تابعنا: