“البيئة” تفسح أكثر من 2,1 مليون رأس ماشية لتلبية الطلب خلال موسم الحج

كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عبر صفحتها على منصة إكس، عن فسح أكثر من 2,1 مليون رأس من الماشية؛ لتلبية الطلب خلال موسم حج 1445هـ.

وكانت الوزارة، قد أوضحت أن اللجنة المؤقتة التي تم تشكيلها من الوزارات والجهات ذات العلاقة تتابع باستمرار جميع الإجراءات لتوفير العدد الكافي من المواشي الحية الصحية والسليمة خلال موسم حج هذا العام بجانب المتابعة اليومية لسير العمل في المحاجر الحيوانية والنباتية من قبل المختصين بإدارة المحاجر، والتنسيق المستمر مع جهات المنظومة، المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها «وقاء»، الشركة الوطنية للخدمات الزراعية، وخارج المنظومة، هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، لتسهيل وانسيابية دخول إرساليات المواشي الحية إلى المملكة، وتعمل على دعم المختبرات والمحاجر بالكوادر البيطرية لضمان سرعة إنهاء الإجراءات وعدم تكدس الإرساليات.