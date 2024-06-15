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15 يونيو 2024

أين تذهب حجارة الجمرات بعد انتهاء الرمي؟

حج 2024
أين تذهب حجارة الجمرات بعد انتهاء الرمي؟

بعد انتهاء الحجاج من مناسك رمي الجمرات، تبدأ عملية جمع ومعالجة الحصوات خلال أيام الرمي الثلاثة، فتتساقط الحصوات عمودياً وتستقر في قبو المنشأة، حيث تتجمع في عمق يصل إلى 15 مترا في الشواخص الثلاثة.

ويتم تجميع الحصى بواسطة سيور آلية، ثم تُغربل وتُرش بالماء للتخلص من الأتربة والشوائب، بعد ذلك يتم نقل الحصى إلى المركبات لتخزينه والتعامل معه بعد انتهاء موسم الحج، تُقدر كميات الحصى المتجمعة بناءً على عدد الحجاج.

وتم تجهيز منشأة الجمرات بمظلات علوية ومراوح تكييف مع رذاذ لتخفيف درجة الحرارة، إلى جانب سلالم متحركة ومباني خدمات ومسارات جديدة.

وكذلك تم نشر كاميرات متابعة لتعزيز التحكم في تدفق حركة الحجيج، مع توفير اللوحات الإرشادية والتوعوية والخدمات الإعلامية كجزء من المرحلة الأخيرة من مشروع المنشأة الحديثة للجمرات.

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