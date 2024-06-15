تفاصيل عرض الأهلي لضم لاعب جالطة سراي التركي

كشفت تقارير صحفية تركية، عن تفاصيل عرض الأهلي لضم تيتي لاعب فريق جالطة سراي، خلال موسم الانتقالات الصيفية.

وأشار موقع fotomac التركي بأن النادي الأهلي يرغب في ضم تيتي، خلال الصيف، وأنه تم إعطاء الضوء الأخضر لرحيل اللاعب الذي لم يكن ضمن تخطيط الفريق

وأكد الموقع بأن الأهلي عرض بـ 8 ملايين يورو، لضم اللاعب لصفوفه، ولكن هذا المبلغ لم يكن كافيًا بالنسبة جالطة سراي

وسجل اللاعب البرازيلي، الذي خاض 44 مباراة مع جالطة سراي، 3 أهداف وقدم 4 تمريرات حاسمة.

ويستمر عقد اللاعب، الذي تبلغ قيمته السوقية الحالية 10 ملايين يورو، مع جالطة سراي حتى عام 2027.

جدير بالذكر أن الاتحاد أنهى موسمه في بطولة الدوري السعودي، وهو يتواجد في المركز الخامس برصيد 54 نقطة.