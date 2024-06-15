سكالوني يُعلن قائمة الأرجنتين النهائية لبطولة كوبا أمريكا

أعلن الجهاز الفني لمنتخب الأرجنتين بقيادة ليونيل سكالوني، عن قائمة التانجو النهائية المشاركة في بطولة كوبا أمريكا 2024.

بطولة كوبا أمريكا ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة ما بين 20 يونيو الجاري وتستمر إلى 14 يوليو المقبل.

ويتواجد منتخب الأرجنتين في المجموعة الأولى بكوبا أمريكا رفقة كلا من منتخبات كندا وتشيلي وبيرو.

قائمة الأرجنتين النهائية لبطولة كوبا أمريكا:

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز (أستون فيلا الإنجليزي)، جيرونيمو رولي (فياريال الإسباني)، فرانكو أرماني (ريفر بليت الأرجنتيني)

خط الدفاع: ناهويل مولينا (أتليتكو مدريد الإسباني)، جيرمان بيتزيلا (ريال بيتيس الإسباني)، ليساندرو مارتينيز (مانشستر يونايتد الإنجليزي)، جونزالو مونتييل (نوتنجهام فورست الإنجليزي)، كريستيان روميرو (توتنهام الإنجليزي)، نيكولاس أوتاميندي (بنفيكا البرتغالي)، لوكاس كوارتا (فيورنتينا الإيطالي)، ماركوس أكونيا (إشبيلية الإسباني).

خط الوسط: قايدو رورديجيز (ريال بيتيس الإسباني)، أليكسيس ماك أليستر (ليفربول الإنجليزي)، إسيكييل بالاسيوس (باير ليفركوزن الألماني)، لياندرو باريديس (روما الإيطالي)، رودريجو دي بول (أتليتكو مدريد الإنجليزي)، إنزو فيرنانديز (تشيلسي الإنجليزي)، جيوفاني لو سيلسو (توتنام الإنجليزي).

خط الهجوم: أميديو كاربوني (مونزا الإيطالي)، ليونيل ميسي (إنتر ميامي الأمريكي)، آنخيل دي ماريا (بنفيكا البرتغالي)، نيكولاس جونزاليس (فيورنتينا الإيطالي)، أليخاندرو جارناتشو (مانشستر يونايتد الإنجليزي)، لاوتارو مارتينيز (إنتر ميلان الإيطالي)، جوليان ألفاريز (مانشستر سيتي الإنجليزي).