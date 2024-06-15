محلل سياسي لـ”الوئام” : طرفا الأزمة في السودان لهما مصلحة في استمرار الحرب

تابعنا:
جدول الأحداث
  • الكل
  • فعاليات
  • معارض
أهلاً بكم
تابعنا:
  • الكل
  • فعاليات
  • معارض
  • 25 - 27
    يونيو - يونيو

    معرض الخدمات اللوجستيه

    12:00
  • 10 - 11
    يوليو - يوليو

    المعرض الدولي للمركبات الكهربائية وتكنولوجيا التنقل

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي للأخشاب والمكائن

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    ليرن

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    هدايـات القرآن في بناء الإنسـان

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    معـرض الصناعـات العربية والخليجيـة

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    البنية التحتية والمدن الذكية

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    معرض الميـاه العالمي

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض الســعودي لإدارة النفايـات

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي لإنشاء المستشفيات

    Days
  • 26 - 29
    سبتمبر - سبتمبر

    طلة

    Days
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    معرض البناء الرياضي 2024

    DAYS
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي للمرافق الرياضية والترفيهية 2024

    DAYS
  • 10 - 11
    أكتوبر - أكتوبر

    القمة العالمية لقادة العقار 2024

    DAYS
  • 28 - 30
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي الدولي لمنتجات الحلال 2024

    DAYS
  • 31 - 3
    أكتوبر - نوفمبر

    معرض سعودي أوتو شو 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض البناء السعودي 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض سعودي إلينكس 2024

    DAYS
  • 20 - 21
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض لايف السعودية للسكك الحديدية والتنقل في السعودية 2024

    DAYS
  • 5 - 14
    ديسمبر - ديسمبر

    مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 2024

    8:AM -12:45PM
Vision
برنامج جودة الحياة

برنامج جودة الحياة

برنامج صندوق الاستثمارات العامة

برنامج صندوق الاستثمارات العامة

برنامج خدمة ضيوف الرحمن

برنامج خدمة ضيوف الرحمن

برنامج التحول الوطني

برنامج التحول الوطني

برنامج الإسكان

برنامج الإسكان

برنامج تنمية القدرات البشرية

برنامج تنمية القدرات البشرية

برنامج تحول القطاع الصحي

برنامج تحول القطاع الصحي

برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

برنامج تطوير القطاع المالي

برنامج تطوير القطاع المالي

فريق التحرير

15 يونيو 2024

محلل سياسي لـ”الوئام” : طرفا الأزمة في السودان لهما مصلحة في استمرار الحرب

دوليات
محلل سياسي لـ”الوئام” : طرفا الأزمة في السودان لهما مصلحة في استمرار الحرب

الوئام – خاص

مستقبل مجهول ينتظر السودان وشعبه جراء استمرار الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ أبريل 2023 حتى الآن، وتتزايد التساؤلات حول الأطراف المعرقلة للحل السياسي وبخاصة عقب قرب الوصول لحلول واقعية عبر منبر جدة التفاوضي بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

من يرغب في استمرار الحرب؟

من جانبه، قال محمد الأمين أبا زيد المحلل السياسي السوداني، إن التصريحات الصادرة عن قادة الجيش وآخرها التصريح الصادر من نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، مالك عقار، تشير إلى أن الجيش لديه رغبة قوية في استمرار الحرب وهذا يعود لأسباب عديدة متعلقة بالموقف العملياتي على الأرض الذي يشير إلى ترجيح الكفة فيه لصالح الدعم السريع، ومن جانب آخر يبدو الأمر متعلقا بهيبة الجيش التي فقدت الكثير جراء تطور الحرب وتمددها والذي بشر قادته عند بدايتها بنهاية سريعة وحاسمة وهذا ما لم يتحقق.

وأضاف “أبا زيد” في تصريحات خاصة لـ”الوئام”، أن هذا يعود من جهة ثالثة لما يثار حول انضمام بعض الحركات الإسلامية إلى القتال بجانب الجيش ولذلك يبدو أن الجيش وحلفائه من الإسلاميين والحركات المسلحة المؤيدة له هي التي تتبنى خط استمرار الحرب.

وتابع السياسي السوداني: “على الجانب الآخر يبدو أن الدعم السريع وقيادته هو الأقرب إلى الخط الداعي إلى التفاوض والحل السلمي للصراع على الأقل من واقع تصريحات قادته وبياناته، فهو يتبنى اتجاها مرنا فيه قدر من الواقعية والقبول بالتفاوض.

مصالح الطرفين

واستكمل “أبا زيد”: “لكن بالنظر إلى زاوية أخرى يبدو أن للطرفين مصلحة في استمرار الحرب؛ فالجيش من زاوية يبحث عن تحسين صورته ووضعه الميداني وخسارته لعدد من المعارك والدعم السريع من زاوية أخرى يريد تعزيز تقدمه العسكري ووضعه الميداني خاصة بعد سيطرته على أكثر من 60%من ولايات السودان من حيث الكثافة السكانية”.

تابعنا: