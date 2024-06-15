محلل سياسي لـ”الوئام” : طرفا الأزمة في السودان لهما مصلحة في استمرار الحرب

الوئام – خاص

مستقبل مجهول ينتظر السودان وشعبه جراء استمرار الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ أبريل 2023 حتى الآن، وتتزايد التساؤلات حول الأطراف المعرقلة للحل السياسي وبخاصة عقب قرب الوصول لحلول واقعية عبر منبر جدة التفاوضي بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

من يرغب في استمرار الحرب؟

من جانبه، قال محمد الأمين أبا زيد المحلل السياسي السوداني، إن التصريحات الصادرة عن قادة الجيش وآخرها التصريح الصادر من نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، مالك عقار، تشير إلى أن الجيش لديه رغبة قوية في استمرار الحرب وهذا يعود لأسباب عديدة متعلقة بالموقف العملياتي على الأرض الذي يشير إلى ترجيح الكفة فيه لصالح الدعم السريع، ومن جانب آخر يبدو الأمر متعلقا بهيبة الجيش التي فقدت الكثير جراء تطور الحرب وتمددها والذي بشر قادته عند بدايتها بنهاية سريعة وحاسمة وهذا ما لم يتحقق.

وأضاف “أبا زيد” في تصريحات خاصة لـ”الوئام”، أن هذا يعود من جهة ثالثة لما يثار حول انضمام بعض الحركات الإسلامية إلى القتال بجانب الجيش ولذلك يبدو أن الجيش وحلفائه من الإسلاميين والحركات المسلحة المؤيدة له هي التي تتبنى خط استمرار الحرب.

وتابع السياسي السوداني: “على الجانب الآخر يبدو أن الدعم السريع وقيادته هو الأقرب إلى الخط الداعي إلى التفاوض والحل السلمي للصراع على الأقل من واقع تصريحات قادته وبياناته، فهو يتبنى اتجاها مرنا فيه قدر من الواقعية والقبول بالتفاوض.

مصالح الطرفين

واستكمل “أبا زيد”: “لكن بالنظر إلى زاوية أخرى يبدو أن للطرفين مصلحة في استمرار الحرب؛ فالجيش من زاوية يبحث عن تحسين صورته ووضعه الميداني وخسارته لعدد من المعارك والدعم السريع من زاوية أخرى يريد تعزيز تقدمه العسكري ووضعه الميداني خاصة بعد سيطرته على أكثر من 60%من ولايات السودان من حيث الكثافة السكانية”.