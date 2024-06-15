تقارير: صفقة انتقال ناتشو إلى الاتحاد في طريقها إلى الفشل

كشفت تقارير صحفية عن شكوك حول انتقال ناتشو فيرنانديز مدافع ريال مدريد إلى نادي الاتحاد، خلال الميركاتو الصيفي.

ووفقًا للصحفي الإيطالي أكرم كونور خبير سوق الانتقالات العالمية فأن الشكوك حول انتقال ناتشو إلى الاتحاد كبيرة، كما ورد أمس، لم يشرع كل من اللاعب والنادي بعد في الحصول على الضوء الأخضر على الرغم من المحادثات المتقدمة بشأن صفقة لمدة عامين.

وأشار بأن نادي ريال مدريد يتوقع أن ينهي ناتشو الملحمة بالقرار النهائي في الأيام المقبلة.

وفي سياق آخر يرغب الاتحاد في إقالة جاياردو المدير الفني للفريق، خلال الفترة الحالية، وذلك وفقًا للعديد من التقارير الصحفية.

وخاض الاتحاد تحت قيادة جاياردو 33 مباراة، تعرض للهزيمة في 13 لقاء منهم، وخسر النمور جميع البطولات التي كان ينافس فيها، حيث ودع بطولة دوري أبطال آسيا، وكأس خادم الحرمين الشريفين من دور نصف النهائي، وكأس الدرعية للسوبر السعودي، وكأس العالم للأندية من الدور الثاني.

جدير بالذكر أن الاتحاد أنهى موسمه في بطولة الدوري السعودي، وهو يتواجد في المركز الخامس برصيد 54 نقطة.