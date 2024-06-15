الكشف عن إمكانية مُعالجة مقاومة المضادات الحيوية من خلال تنظيم درجة الحرارة

كشف علماء من جامعة جرونينجن في هولندا، بالتعاون مع جامعات مونبلييه وأولدنبورغ، عن نهج جديد لمعالجة مقاومة المضادات الحيوية من خلال تنظيم درجة الحرارة.

وتشير النتائج المنشورة على موقع “phys.org” إلى أن السيطرة على الحمى قد تلعب دورًا حاسمًا في التخفيف من تطور مقاومة مضادات الميكروبات في البكتيريا.

وتمثل مقاومة المضادات الحيوية تحديًا كبيرًا للصحة العامة، وقد ركزت الطرق التقليدية على تطوير مضادات حيوية جديدة لمنع البكتيريا من مقاومتها.

وتقدم الدراسة الجديدة إستراتيجية تكميلية، وهي تعديل درجة حرارة الجسم للتأثير على معدلات الطفرات البكتيرية.

أوضح تيمو فان إلديك، المؤلف الأول المشارك للدراسة، أن درجة الحرارة تؤثر على معدل الطفرة في البكتيريا، وكان هدف البحث هو فهم كيف تؤثر الزيادة في درجة حرارة الجسم المرتبطة بالحمى على معدل الطفرات نحو مقاومة المضادات الحيوية.