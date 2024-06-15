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فريق التحرير

15 يونيو 2024

الكشف عن إمكانية مُعالجة مقاومة المضادات الحيوية من خلال تنظيم درجة الحرارة

منوعات
الكشف عن إمكانية مُعالجة مقاومة المضادات الحيوية من خلال تنظيم درجة الحرارة

كشف علماء من جامعة جرونينجن في هولندا، بالتعاون مع جامعات مونبلييه وأولدنبورغ، عن نهج جديد لمعالجة مقاومة المضادات الحيوية من خلال تنظيم درجة الحرارة.

وتشير النتائج المنشورة على موقع “phys.org” إلى أن السيطرة على الحمى قد تلعب دورًا حاسمًا في التخفيف من تطور مقاومة مضادات الميكروبات في البكتيريا.

وتمثل مقاومة المضادات الحيوية تحديًا كبيرًا للصحة العامة، وقد ركزت الطرق التقليدية على تطوير مضادات حيوية جديدة لمنع البكتيريا من مقاومتها.

وتقدم الدراسة الجديدة إستراتيجية تكميلية، وهي تعديل درجة حرارة الجسم للتأثير على معدلات الطفرات البكتيرية.

أوضح تيمو فان إلديك، المؤلف الأول المشارك للدراسة، أن درجة الحرارة تؤثر على معدل الطفرة في البكتيريا، وكان هدف البحث هو فهم كيف تؤثر الزيادة في درجة حرارة الجسم المرتبطة بالحمى على معدل الطفرات نحو مقاومة المضادات الحيوية.

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