محلل سياسي لـ”الوئام”: الاحتلال يُخطط لشطب الشعب الفلسطيني من الخارطة

الوئام – خاص

بين الحين والآخر تنكشف أجندات إسرائيل داخل الأراضي المحتلة رغم الزخم الدولي والدبلوماسي التي حققته القضية الفلسطينية مؤخرًا، وآخرها اعتراف العديد من الدول الأوروبية بفلسطين كدولة مستقلة.

شطب الشعب الفلسطيني

وقال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إن الاحتلال يريد أن يشطب الشعب الفلسطيني من خارطة فلسطين بشكل عام ولكن وجود الشعب الفلسطيني وإصراره على البقاء على أرضه منع ذلك بالإضافة إلى دعم العديد من الدول العربية.

وأضاف “الرقب” في تصريحات خاصة لـ”الوئام”، أن الدول العربية الداعمة لفلسطين تعلم أن الشعب الفلسطيني هو الخط الأول لمواجهة مشروعات إسرائيل التخريبية سواء في فلسطين أو المنطقة العربية.

وأوضح أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، أنه لدى إسرائيل مخطط قديم يتجدد بشطب فلسطين من الخريطة كما أن ذلك يأتي في سياقات التوضيح لمن يشكك في أهداف ونوايا الاحتلال ودور الشعب الفلسطيني في التصدي لمخططاته”.

خداع إسرائيل

وتابع “الرقب”: “الاحتلال يريد شطب الشعب الفلسطيني ويروج لمقولة أن القضية الفلسطينية فقدت فرصتها وهذا خداع يروجه الإعلام العبري كما أن الاحتلال وحكوماته المتعاقبة تزعم أنه لا يمكن إقامة سلام مع السكان الأصليين بهدف خلق حالة من الإحباط بين الشعب الفلسطيني ما يدفعهم إلى مغادرة وطنهم وعدم البقاء على أرضهم وترك حقوقهم فهذا مخطط صهيوني مستمر منذ عدة سنوات”.