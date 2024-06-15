تشكيل إسبانيا أمام كرواتيا في يورو 2024

أعلن الجهاز الفني لمنتخب إسبانيا، عن تشكيل الفريق أمام كرواتيا في المباراة التي ستجمع المنتخبين في بطولة كأس أمم أوروبا يورو 2024.

ويلتقي منتخب كرواتيا مع نظيره إسبانيا في المباراة التي ستقام على الملعب الأولمبي.

بطولة كأس أمم أوروبا يورو 2024، تقام في ألمانيا بمشاركة 24 منتخبًا، خلال الفترة بين 14 يونيو وستستمر فعالياتها حتى يوم 14 يوليو المقبل.

ويقع منتخبي إسبانيا وكرواتيا في المجموعة الثانية لبطولة كأس أمم أوروبا، رفقة منتخبات ألبانيا وإيطاليا.

تشكيل إسبانيا لمواجهة كرواتيا:

حراسة المرمى: أوناي سيمون.

خط الدفاع: كوكوريلا، ناتشو فيرنانديز، لو نورماند، داني كارفخال.

خط الوسط: فابيان، رودري، بيدري.

خط الهجوم: لامين يامال، ألفارو موراتا، نيكو ويليامز.