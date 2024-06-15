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15 يونيو 2024

منتخب سويسرا يفوز على المجر بثلاثية في يورو 2024

رياضة
منتخب سويسرا يفوز على المجر بثلاثية في يورو 2024

حقق منتخب سويسرا الفوز على نظيره المجر بثلاث أهداف مقابل هدف، في المباراة التي انتهت منذ قليل، في بطولة كأس أمم أوروبا يورو 2024.

واستضاف ملعب راين إينرجي ستاديوم، أحداث مباراة سويسرا والمجر في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة اليورو 2024.

وسجل ثلاثية منتخب سويسرا كلا من كوادو دواه في الدقيقة 12، وميشيل إيبيشر في الدقيقة 45، وبريل إيمبولو في الدقيقة 90+3.

فيما أضاف بارناباس فارغا لاعب منتخب المجر، هدف منتخبه الوحيد في شباك سويسرا في الدقيقة 66.

ويتواجد منتخبا سويسرا والمجر في المجموعة الأولى لبطولة كأس أمم أوروبا، رفقة كلا من منتخبات ألمانيا وإسكتلندا.

ويتصدر منتخب ألمانيا المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، متساويًا بنفس الرصيد مع سويسرا الذي يأتي في الوصافة بفارق الأهداف.

 

 

 

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