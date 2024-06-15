تشكيل كرواتيا أمام إسبانيا في يورو 2024

أعلن زلاتكو داليتش، المدير الفني لمنتخب كرواتيا تشكيل فريقه أمام إسبانيا في المباراة التي ستقام بعد قليل، ضمن منافسات بطولة كأس أمم أوروبا يورو 2024.

ويلتقي منتخب كرواتيا مع نظيره إسبانيا في المباراة التي ستقام على الملعب الأولمبي، في الجولة الأولى لليورو.

بطولة كأس أمم أوروبا يورو 2024، تقام في ألمانيا بمشاركة 24 منتخبًا، خلال الفترة بين 14 يونيو وستستمر فعالياتها حتى يوم 14 يوليو المقبل.

ويقع منتخبي إسبانيا وكرواتيا في المجموعة الثانية لبطولة كأس أمم أوروبا، رفقة منتخبات ألبانيا وإيطاليا.

تشكيل كرواتيا أمام إسبانيا:

حراسة المرمى: ليفاكوفيتش.

خط الدفاع: ستانيشيتش، سوتالو، بونجراشيتش، جفارديول.

خط الوسط: لوكا مودريتش، بروزوفيتش، كوفاسيتش.

خط الهجوم: ماير، بوديمير، كراماريتش.