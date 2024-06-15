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15 يونيو 2024

جيرارد يتوجه بعدة مطالب لإدارة الاتفاق استعدادًا للموسم الجديد

رياضة
جيرارد يتوجه بعدة مطالب لإدارة الاتفاق استعدادًا للموسم الجديد

كشفت تقارير صحفية عن مطالب ستيفن جيرارد المدير الفني لفريق الاتفاق، قبل بدء الموسم الكروي الجديد.

وأكدت صحيفة “الشرق الأوسط” أن ستيفن جيرارد طلب من إدارة الاتفاق ضم عدد من الصفقات الجديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأوضحت الشرق الأوسط بأن جيرارد طلب تدعيم مركزي رأس الحربة وخط الوسط، كما طالب التعاقد مع الزامبي فاشيون ساكالا مهاجم الفيحاء.

كما طلب جيرارد من إدارة الإتفاق التعاقد مع حارس مرمى أيضًا في حال توفرت الإمكانيات لإبرام صفقة ثالثة.

واختتمت الصحفية أن المدير الفني طلب من الإدارة تهيئة إحدى الأراضي التابعة للنادي لاستضافة المعسكرات، مع تجهيز 3 ملاعب لكرة القدم.

جدير بالذكر أن فريق الاتفاق أنهى موسمه في بطولة الدوري السعودي للمحترفين  وهو يحتل المركز السادس ولديه 48 نقطة في رصيده.

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