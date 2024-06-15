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15 يونيو 2024

حاج فلبيني لـ”الوئام”: المرض حرمني من الحج منذ ٢٠ عاما وبرنامج ضيوف خادم الحرمين حقق أمنيتي

حج 2024
حاج فلبيني لـ”الوئام”: المرض حرمني من الحج منذ ٢٠ عاما وبرنامج ضيوف خادم الحرمين حقق أمنيتي

الوئام – خاص

روى مواطن فلبيني يُدعى أحمد نادر، قصة حجه هذا العام من خلال برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين، في حديث خاص لـ”الوئام”، حيث أشار إلى أنه وُلد في المدينة المنورة، لأبوين مُسلمين وترعرت فيها لمدة 28 سنة من حياتي، موضحاً أنه لم يحج ولا مرة طوال حياته بسبب مرض جلدي ابتلاه الله “عز وجل” به منذ إن كان عُمره 5 سنوات، مؤكدأ على أنه لم يكن مرض مُعدي ولكن كان مرض شديد جدا لدرجة أن جلده كان يتقشر مثل الثُعبان.
وأضاف المواطن الفلبيني، الذي يعمل مترجماً ومحفظاً للقرآن، أنه عندما وصل عُمره 15 عام، تحدث مع والده لكي يحج، بعدما تعرف حينها على أركان الإسلام، مُشيراً إلى أنه لم يستطيع الزكاة لأنه لا يمتلك المال، لذا فكر في الحج، فالوالد قام بقدر استطاعته لكي يحججه ولكن قدر الله أني لم أحج لأن حالتي الصحية تسوء عامً بعد عام، حتى رضيت بقضاء الله وقدره وتوقعت أن يأتني الله بخير يجازيني به على صبري على هذا المرض.
وتابع في حديثه لـ”الوئام”: “جاء آخر حج عام 2023، واشتد مرضي جدا لدرجة أني دخلت المستشفى، وقالوا أن عندي مرض في الأعضاء الداخلية، ومشكلة في المعدة، حتى توقعت أني في آخر أيام حياتي، لكن قلبي يدعوا الله تعالى أن أحج بيته الحرام حجاً ميسوراً وأن يُسهل علي، بسبب مرضي وعدم قدرتي”.
وأشار المواطن الفلبيني المولود في المدينة المنورة: “عندما بدأ لعام 2024، وقد بلغت من العُمر 35 عام، والداي والإخوان والأخوات كُلهم حجوا قبل أن يعودوا إلى الفلبين، رغم أني أكبر إخوتي”، مُتذكراً أنه في مرة جاء به والده إلى مكة وقد كان عمر 5 أو 6 سنوات لكي يحج وقال له: الآن ستحج معي، لكن عندما وصلت مكة جائني مرض لم أستطع الحج بسببه وبقيت حينها في الفندق حتى نهاية الحج”.
وتحدث لـ”الوئام” عن أنه في هذا العام، عام 2024، تعلمت عندما تريد الحج أول شئ تنوي على ذلك من قلبك، ثم تفعل الأسباب، ونويت على الصيام مثل صيام داود “عليه السلام” يوم صيام ويوم إفطار، بداية من يناير 2024، حتى أخبرني شخص قبل الحج بشهر واحد، أني سأكون من ضمن الحجاج هذا العام ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين، مُشيراً إلى أنه لم يعلم من قام بالتقديم له، ثُم جهزت نفسي للحج، وحتى الآن لم أعلم من قدم لي؟، ثُم ذهبت للسفارة وأعطوني حقيبة الإحرام، ثُم فوجئت بالاستقبال الكبير من المسؤولين والقائمين على الحج، مُشيراً إلى أنهم برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين لم يصرفوا ريال واحد، شاكراً خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان.

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