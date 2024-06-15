“النقل” في مؤتمر الحج 1445: نقلنا أكثر من 300 ألف حاج من مشعر منة إلى عرفات بمعدل انضباط 100%

أكد صالح الزويد، المتحدث الرسمي لمنظومة النقل والخدمات اللوجستية، أن عمليات نقل ضيوف الرحمن بقطار المشاعر مستقرة منذ فجر اليوم من مشعر منة إلى عرفات وبمعدل انضباط وصل إلى 100%.

وفي كلمته بمؤتمر الحج 1445، أعلن “الزويد” نقل أكثر من 300 ألف حاج صباح اليوم إلى عرفات، مضيفًا: “لدينا أكثر من 7500 من منظمي الحشود في قطار المشاعر يتحدثون أكثر من 7 لغات لخدمة ضيوف الرحمن”.

وأعلن “الزويد” بدء حركة النفرة في السابعة من مساء اليوم من عرفات إلى مشعر مزدلفة، والتي تستمر حتى الثانية والنصف فجر الغد، لتبدأ بعدها حركة قطار المشاعر لنقل الحجاج من مزدلفة إلى منة لرمي الجمرات، وهي الحركة التي تستمر حتى الساعات الأولى من يوم غدٍ اليوم الأول لعيد الأضحى المبارك.