إسبانيا تكتسح كرواتيا بثلاثية في يورو 2024

حقق منتخب إسبانيا، فوزاً كبيراً، على نظيره منتخب كرواتيا، بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء السبت، على الملعب الأولمبي ببرلين، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثانية في بطولة يورو 2024.

افتتح ألفارو موراتا، أهداف منتخب إسبانيا فى الدقيقة 29 من زمن المباراة، بعد مجهود فردي مميز.

وأضاف فابيان رويز ثاني أهداف منتخب اللاروخا، في الدقيقة 32 من عمر المباراة، من تسديدة قوية سكنت على يسار حارس كرواتيا.

وعزز داني كارفخال من تقدم المنتخب الإسباني بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة الثالثة من الوقت بدلاً من الضائع.

وأهدر بيتكوفيتش، لاعب منتخب كرواتيا، ركلة جزاء، في الدقيقة 80 من زمن المباراة