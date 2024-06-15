ألبانيا تحقق رقم تاريخي في اليورو

تقدم منتخب ألبانيا على نظيره منتخب إيطاليا بنتيجة 1-0، خلال المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على ملعب سيجنال إيدونا بارك، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثانية من دور المجموعة لبطولة يورو 2024، المقامة في ألمانيا حتى 14 يوليو المقبل.

وجاء الهدف عبر اللاعب نيديم بايرامي في أول دقيقة وتحديدا في الثانية 23 من خطأ دفاعي قاتل للطليان، ليكون أسرع أهداف البطولة حتى الآن.

وجاء تشكيل منتخب إيطاليا كالتالي: حراسة المرمى: دوناروما- الدفاع: دي لورينزو، باستوني، كالافيوري، ديماركو- الوسط: جورجينيو، باريلا، فراتيسي- الهجوم: كييزا، بيليجيريني، سكاماكا