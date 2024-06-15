أستاذ إعلام وعلاقات دولية لـ”الوئام” عن حملات إعلامية ممنهجة ضد السعودية: “جعجعة نعرفها من أخزم” ونتصدى لها بالذكاء الاصطناعي

شهد موسم الحج لهذا العام تغييرات كبيرة نتيجة استخدام التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، إضافة إلى تقديم خدمات مميزة لضيوف الرحمن.

رفع خلال موسم الحج الحالي شعار “لا حج دون تصريح”، للحفاظ على أمن الحجيج وضمان توفير أقصى سُبل الحماية والراحة لضيوف الرحمن. ومع الإجراءات الصارمة ضد المخالفين، ظهرت أصوات تحاول التقليل من حجم الإمكانات الهائلة التي تقدمها السعودية لضيوف الرحمن.

يقول الدكتور جارح بن فارس المرشدي، أستاذ الإعلام والعلاقات العامة الدولية بجامعة الملك سعود: “نعلم أن كل نجاح يزيد من حجم العداء لأن التنافس جزء من طبيعة الإنسان بحثًا عن الكمال غير المحدود. البشر متساوون في الخلق مختلفون في الطموح، ولو تساووا فهناك عامل القدرات والإمكانات”.

ويضيف الدكتور المرشدي، خلال تصريحاته لـ”الوئام”: “تتعرض السعودية لحملات إعلامية أيديولوجية إقليمية ودولية، تنطلق بعضها قبل مواسم العبادات والمناسبات الدينية كموسم الحج وشعيرته العظيمة”.

ويؤكد أن تلك الحملات تستهدف الأمن المجتمعي والسلم الأهلي والصورة الذهنية للمملكة العربية السعودية بشكل أعم وأشمل، حيث يبدأ الخوف يتسرب لحجاج بيت الله الحرام، وتتناقل القنوات تلك التهديدات بدافع الحرص على الحجاج لتواصل تشكيكها في قدرات المملكة في إدارة الحشود وتوفير الأمن والأمان.

ويوضح أستاذ الإعلام والعلاقات العامة الدولية بجامعة الملك سعود: “لكن سياسة القيادة تقدم الأفعال قبل الأقوال وتقرنهما عند الحاجة. فلا خوف بإذن الله وتلك ‘جعجعة نعرفها من أخزم’. مبدأنا في السعودية خدمة الحجيج واجب وشرف من أعلى الهرم، متمثلًا في والدنا وقائدنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهد الأمين حتى أصغر مواطن”.

رصد الحملات

ويؤكد الدكتور المرشدي أن السعودية تستقطب كل مبتكر من تقنيات الذكاء الاصطناعي لرصد الحملات المغرضة إعلاميًا وتحديد مصادرها واتجاهاتها. يهب أبناء الوطن وغيرهم من الشرفاء لتصحيح المفاهيم الخاطئة وتفنيد الشائعات وذكر الحقائق مقابل الأكاذيب، وكشف الصور والمقاطع المزيفة عبر البرامج المخصصة ونشرها من خلال منصات التواصل الاجتماعي، لتصبح تلك المنصات هي القنوات التي تنقل المشاعر أولًا بأول وترد على حملات القنوات والصحف.

ويتابع: “وظفت المملكة العديد من حلول وتقنيات الذكاء الاصطناعي، مثل منصات ‘بصير’ التي تعمل على خوارزميات للتعرف على السلوكيات وتعابير الوجه في المنطقة المركزية، ومنصة ‘سواهر’ المعنية بالأمان وتعمل عبر كاميرات الذكاء الاصطناعي لمراقبة الحجاج ورصد مواطن الازدحام والتكدس ومعالجة حركة السير، وبالتالي الإسهام في إدارة التفويج للدخول والخروج من وإلى المشاعر”.

كما وظفت المملكة أيضًا الذكاء الاصطناعي للكشف عن الدخان والحريق في وقت مبكر، والتنبؤ بالمخاطر واكتشاف الحالات الطارئة. وفرت المملكة روبوتات داخل المشاعر لمراقبة الصحة العامة، وروبوتات للتعقيم والنظافة، وروبوتات للإجابة على استفسارات الحجيج بلغات مختلفة.

ويختتم أستاذ الإعلام والعلاقات العامة الدولية بجامعة الملك سعود حديثه قائلًا: “نعم، إنها المملكة العربية السعودية التي جعلت وتجعل وستجعل خدمة الحجيج في الحرمين الشريفين على رأس مشاغلها واهتماماتها، ولن تتردد في توظيف كل جديد لإنجاح مواسم العبادات. فهنيئًا للمملكة بشرف الزمان والمكان وشرف المهمة”.