بلغت 454 ميجا وات دون انقطاع.. “الكهرباء”: أحمال تاريخية لم تسجل من قبل في عرفات

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء أن مشعر عرفات شهد اليوم أحمالًا تاريخية غير مسبوقة، حيث بلغت الأحمال الكهربائية القصوى ظهر اليوم السبت 454 ميجا وات.

وأكدت الشركة أنه لم تسجل أي انقطاعات مؤثرة، رغم ارتفاع الأحمال مقارنة بالعام الماضي، مشددة على موثوقية الخدمة وجاهزية فرق العمليات لمراقبة أداء الشبكة على مدار الساعة.

وأكدت الشركة أن خطتها التشغيلية لهذا العام تسير وفق ما هو مُخطط له، مع سعيها إلى تقديم خدمة كهربائية بمستوى عالٍ من الموثوقية والكفاءة في الأداء، لضمان راحة حجاج بيت الله الحرام.

أوضحت الشركة أن خطة هذا العام تضمنت عدة مرتكزات، منها الإشراف الكامل على تشغيل وصيانة الشبكة الكهربائية خلال هذه الفترة، وتعزيز النظام الكهربائي لضمان أعلى درجات الموثوقية ومعايير السلامة. تم تعزيز الشبكة الكهربائية في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة، مع توفير مصادر تغذية للطاقة الكهربائية تتجاوز الأحمال المتوقعة ومصادر تغذية احتياطية.