الاتحاد يرفض طلب بنزيما

كشفت بعض التقارير الصحفية عن مستقبل الفرنسي كريم بنزيما مع فريق الاتحاد.

وأشارت تقارير صحفية خلال الأيام الأخيرة، إلى أن بنزيما طلب من إدارة الاتحاد، ضرورة التعاقد مع بعض اللاعبين من القارة الأوروبية، وعلى رأسهم المدافع الإسباني ناتشو قائد ريال مدريد.

وبعدما اقترب “العميد” من صفقة ناتشو بقوة، فقد تراجع بشكل مفاجئ، نظرا لرغبة بعض المسئولين داخل الإدارة في عدم ضم النجم الإسباني.

وأوضح الصحفي الإيطالي رودي جاليتي، الخبير في انتقالات كرة القدم، أن إدارة الاتحاد صوبت سهامها نحو نجوم آخرين خلال الميركاتو الصيفي.

وبالتالي، فإن طلب بنزيما الجديد تم رفضه فيما يتعلق بضم ناتشو بشكل مبدئي.

وغير ذلك، فإن مستقبل النجم الفرنسي ليس واضحا حتى هذه اللحظة، بعدما ارتبط بالرحيل عن صفوف النادي الاتحادي خلال صيف 2024.

يذكر أن بنزيما سجل 16 هدفا وقدم 9 تمريرات حاسمة في 33 مباراة خاضها بمختلف المسابقات المحلية والقارية بجانب البطولة العربية