إيطاليا ينجو من فخ ألبانيا في يورو 2024

نجح منتخب إيطاليا، في تحقيق الفوز على نظيره ألبانيا، بنتيجة 2/1، في المباراة التي أقيمت على ملعب سيجنال ايدونا بارك، ضمن منافسات الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثانية، في كأس أمم أوروبا يورو 2024.

افتتح منتخب ألبانيا أهداف اللقاء عن طريق نديم بايرامي في الثانية 22 بالدقيقة الأولى، بينما تعادل لإيطاليا اليساندرو باستوني في الدقيقة 11، وأضاف الثاني نيكولو باريلا في الدقيقة 16، لينتهي الشوط الأول بتقدم الآزوري بنتيجة 2/1.

في الشوط الثاني حاول كلا الفريقين تغيير النتيجة لكن دون جدوى لينتهي اللقاء بفوز إيطاليا بنتيجة 2/1.

بهذه النتيجة ينجح إيطاليا في حصد أول ثلاث نقاط في مشوار الحفاظ على اللقب، ويحتل المركز الثاني، بينما يتواجد ألبانيا في المركز الثالث بدون رصيد.