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16 يونيو 2024

بسبب مقاضاتها.. “ميتا” تُعلق خطة استخدام بيانات مستخدميها في برنامج ذكاء اصطناعي

منوعات
بسبب مقاضاتها.. “ميتا” تُعلق خطة استخدام بيانات مستخدميها في برنامج ذكاء اصطناعي

علّقت شركة “ميتا” الأمريكية المُلاحقة قضائياً في 11 دولة أوروبية، خطتها لاستخدام بيانات مستخدميها الشخصية في برنامج ذكاء اصطناعي. حسب وكالة “فرانس برس”.

وأعلنت اللجنة الإيرلندية لحماية البيانات الجمعة، أنّ “ميتا علّقت خطتها لتدريب نموذج اللغة الموسع الخاص بها من خلال استخدام المحتوى العام الذي يشاركه البالغون في فيسبوك وإنستغرام في الاتحاد الأوروبي/المنطقة الاقتصادية الأوروبية”.

و”ميتا” مُستهدفة منذ الأسبوع الفائت من قبل جمعية “نويب” النمساوية التي طلبت من السلطات التدخل “سريعاً” لمنع تنفيذ سياسة الخصوصية الجديدة هذه، المرتقب في 26 يونيو.

وقال رئيس جمعية “نويب” ماكس شريمز في بيان، “نرحّب بهذا التطور، لكننا سنراقبه من كثب”، مضيفاً “حتى الآن لم يحصل أي تغيير رسمي في سياسة الخصوصية الخاصة بميتا؛ ما يجعل هذا التعهّد ملزما قانونا”، ولم تسحب “نويب” الدعاوى في هذه المرحلة.

وفيما يتم أصلاً استخدام بعض البيانات العامة لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي، أرادت ميتا، بحسب الجمعية النمساوية، أن تذهب إلى أبعد من ذلك و”تستخدم بالكامل” كل بيانات مليارات المستخدمين التي تم جمعها منذ العام 2007.

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